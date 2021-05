Ulteriori dosi di Astrazeneca: a Roma l'open day di sabato e domenica diventa per over 35

Vaccinare tutti, il più possibile ed evitare che avanzino dosi. Il secondo open day di Astrazeneca a Roma e nel Lazio non ha ancora fatto segnare il tutto esaurito e in più ci sono ulteriori dosi a disposizione e per non incorrere nel rischio di non coprire tutti gli slot disponibili la regione ha deciso di aprire le vaccinazioni agli over 35.

La regione Lazio in una nota informa che "Data la disponibilità di ulteriori dosi, da ora è possibile ritirare il Ticket Virtuale anche per gli over 35 (nati dal 1986 e anni precedenti)".

Per la vaccinazione è necessario presentarsi muniti di ticket virtuale, generato attraverso la app U First, e tessera sanitaria. Con il ticket virtuale è consentito lo spostamento per raggiungere il punto di somministrazione e il rientro nella propria abitazione durante le ore del coprifuoco.



Le vaccinazioni si svolgeranno dalle ore 18/20, a seconda del punto vaccinale, fino alle 24. La app U First genererà un Ticket virtuale con il quale presentarsi, portando con sé anche la Tessera Sanitaria, all'hub vaccinale prescelto.

Per ritirare il ticket virtuale fino ad esaurimento disponibilità è possibile collegarsi al sito https://ufirst.page.link/open-day-regione-lazio, oppure scaricare gratuitamente la app UFirst.