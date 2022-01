Coronavirus: open day dose booster per ragazzi 12-17 anni, ecco dove

Un open day per ricevere il booster di vaccino Pfizer contro il Coronavirus dedicato esclusivamente ai ragazzi dai 12 anni compiuti ai 17. E' quello organizzato dalla Regione Lazio per domenica 16 gennaio tra le 8:00 e le 14:00. I giovanissimi potranno fare l'iniezione senza prenotare. Basta portare la tessera sanitaria ed essere accompagnati dai genitori o tutori.

Open day vaccino ragazzi 12-17 anni

Le strutture associate che hanno aderito all'iniziativa sono le Asl Roma 1 - Nuova Villa Claudia - via Flaminia Nuova 280; Roma 1 - Tiberia Hospital - via Emilio Praga 37/39/41; Roma 2 - Karol Wojtyla Hospital - viale Africa 32; Roma 2 - Nuova Itor - via di Pietralata 162; Roma 3 - Policlinico Luigi Di Liegro - via dei Badoer 9; Roma 6 - Ini Grottaferrata - via di Sant'Anna; Roma 6 - Villa dei Pini - via Casal di Brocco 19, Anzio; Roma 6 - Villa Linda - via Zaccaria Negroni 4C, Nettuno; Viterbo - Nuova Santa Teresa - strada provinciale Tuscanese km 1,7.

La campagna vaccinale

Campagna di vaccinazione che prosegue dunque a pieno ritmo, nel Lazio è stati infatti superata quota 11,5 milioni di somministrazioni e di queste oltre 2,5 milioni sono dosi di richiamo il 51% della popolazione adulta. Superato il 97% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’90,5% degli over 12 sempre in doppia dose.

Vaccini contro il Covid19 ma non solo, sono infatti state somministrate oltre 1 milione e 187 mila dosi di vaccino antinfluenzale e già distribuiti oltre 1 milione 365 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.979 medici di medicina generale e 385 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.