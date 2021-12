Vaccini, domenica 19 dicembre l'open day di Natale: come fare per prenotarsi

Nel Lazio è stata superata quota 10 milioni somministrazioni di vaccino anti Covid e di queste, oltre 1,2 milioni sono dosi di richiamo pari a oltre il 25% della popolazione. È stato superato il 95% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l'89% degli over 12 sempre in doppia dose. Dati che fanno sorridere, ma che non bastano perché il Coronavirus non arretra tanto che Roma e il resto della regione rischiano la zona gialla dopo Capodanno.

La Regione ha così organizzato per domenica 19 dicembre un 'Open Day' vaccinale per un "Natale sicuro". A disposizione ci saranno oltre 10 mila posti. A partire dalle 14 di martedì 14 dicembre, sarà possibile effettuare la prenotazione sul portale regionale prenotavaccino-covid. regione.lazio.it.

L'Open Day sarà attivo, fino esaurimento scorte, alla Nuova Villa Claudia, al Cristo Re, al Tiberia Hospital (Asl Roma 1), al Karol Wojtyla hospital, alla Nuova Itor (Asl Roma 2), al Merry House e Policlinico Luigi Di Liegro (Asl Roma 3), all'INI Grottaferrata, Sant'Anna Città di Pomezia e Villa delle Querce (Asl Roma 6), all'ICOT e Città di Aprilia (Asl di Latina), al Villa degli Ulivi e al Sant'Anna Cassino (Asl di Frosinone), e alla Nuova Santa Teresa (asl di Viterbo).

Non è stato comunicato neanche, per ora, quale vaccino verrà somministrato tra i due a mRna a disposizione, Pfizer e Moderna. Ricordiamo che per le terze dosi sono gli unici due vaccini autorizzati. Chi ha effettuato le prime due dosi con Pfizer può ricevere Moderna come terza dose e viceversa.