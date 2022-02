Vaccini, domenica l'open day aperto a tutti: ecco dove si può andare

Il prossimo 13 febbraio sarà una giornata di open day vaccinali a Roma e nel Lazio. Un open day "aperto a tutti e con accesso diretto", sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in una nota: "Voglio rivolgere un appello a fare la dose booster: chi ancora non avesse fatto il richiamo può approfittare della giornata di apertura straordinaria delle strutture sanitarie accreditate aderenti ad Aiop". Ci si potrà vaccinare dalle 8 alle 16, con Pfizer.

Tutte le info sulle strutture e le modalità di accesso su Salutelazio.it dove c'è anche l'elenco delle strutture che aderiranno all'iniziativa. L'open day sarà dedicato agli over 12 anni. Non solo. Sempre lo stesso giorno open day aperto a tutti per il vaccino anti covid, anche prima dose in questo caso, presso il teatro della parrocchia San Romano Martire a Roma, organizzato dalla Asl Roma 2.

All'ospedale San Giovanni, invece, si potranno vaccinare anche le donne in gravidanza o in allattamento. Al momento, nel Lazio, è stata superata quota 13 milioni di vaccini complessivi, superate le 3,6 milioni di dosi booster effettuate. Il 76% della popolazione ha una copertura con dosi booster. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 137 mila i bambini con prima dose.

Elenco delle strutture aderenti - orario 8-16