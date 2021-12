Open day della Fondazione SS Lazio: “La torretta sarà il nido dell’aquila”

Un giardino gremito di persone accomunate dalla stessa passione biancoceleste. In Piazza della Libertà, si è svolto l’open day della Fondazione S.S. Lazio 1900. Nell’area verde, sezioni della Polisportiva, mondo istituzionale, volti noti e tifosi laziali si sono dati appuntamento per un momento “storico”: l’inaugurazione della Torretta appena adottata: il nuovo nido dell’aquila.

Le proposte

L’appuntamento è stato utile anche per ragionare sui progetti di riqualificazione dell’intera area, ad esempio spostando l’ingresso della Torretta o creando nuovi vialetti per collegare meglio la piazza. Atleti, tecnici, dirigenti e semplici tifosi si sono anche confrontati su altre proposte, come quella della piantumazione di fiori biancoceleste. Sono state avanzate anche proposte sul restauro dei leggii, sull’introduzione di attrezzature sportive e sull’intitolazione del giardino a Luigi Bigiarelli.

Il nido dell'aquila

La torretta, invece, diventerà sede operativa della Fondazione S.S. Lazio 1900 e casa di tutti i laziali: al piano inferiore sarà possibile consultare volumi sul calcio, sullo sport, e il materiale informativo delle sezioni biancocelesti, oltre che organizzare momenti culturali di associazionismo. Il piano superiore sarà adibito a postazione di lavoro, una vera e propria fucina di idee da trasformare in iniziative grazie a un team collaudato ed esperto, con decine di progetti europei e nazionali realizzati negli ultimi anni.

Sport e welfare biancoceleste

“Dopo mesi di duro lavoro e grande tenacia – le parole di Gabriella Bascelli – finalmente ci insediamo nel nostro nido. Da qui potremo dare impulso a tutti i progetti che abbiamo per favorire l’inclusione sociale e culturale, lenire il disagio e dare un’opportunità agli emarginati, attraverso lo sport e il welfare di comunità biancoceleste.”

Un modello per la città

“E’ un nuovo inizio che mi suscita grande orgoglio, un modello di riqualificazione urbana d’esempio per tutta la città – continua la Presidente – attraverso lo sport al servizio della comunità, il dono del proprio tempo di molti volontari, il dialogo collaborativo e proficuo tra Fondazione, istituzioni cittadine e comitato di quartiere, insomma rimboccandosi le maniche attraverso un percorso di cittadinanza attiva, abbiamo dimostrato che si può rendere un servizio alla nostra Capitale e farla rifiorire come merita”.