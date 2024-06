Carta d'identità a Roma: open day 29 e 30 giugno. Tutte le informazioni

Sabato 29 e domenica 30 giugno tornano gli open day dedicati alla Carta d'Identità Elettronica con le aperture straordinarie degli ex Punti Informativi Turistici del centro e di Via Petroselli 52.

Per ottenere il nuovo documento bisognerà prenotarsi dalle ore 09:00 di venerdì 28 giugno presso il sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno. Una volta presa la prenotazione bisognerà recarsi all’ufficio indicato con fototessera, una carta di pagamento elettronico e il vecchio documento. Andrea Catarci, assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti ha dichiarato: “Anche il prossimo fine settimana l’Amministrazione Capitolina assicura un nuovo Open Day per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica, come da oltre due anni a questa parte. Previa prenotazione, da effettuare venerdì 28 dalle ore 9 sarà possibile ottenere il documento con un solo giorno di attesa. Un sentito ringraziamento va agli Uffici municipali e ai Dipartimenti capitolini coinvolti, che contemporaneamente lavorano al rafforzamento del sistema ordinario dei rilasci”.

Ecco gli orari e gli indirizzi degli uffici coinvolti nell’open day: