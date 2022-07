Carta d'identità a Roma: open day del 9 e 10 luglio, tutte le informazioni

Anche nel fine settimana del 9 e 10 luglio proseguono gli Open Day di Roma Capitale per il rilascio della carta d’identità elettronica: sabato 9 luglio aperture degli sportelli anagrafici nei Municipi IV e VII. Oltre ai mnicipi, effettueranno il servizio i 3 ex punti informativi turistici di piazza Santa Maria Maggiore, piazza delle Cinque Lune e piazza Sonnino sia sabato 9 luglio dalle ore 08.30 alle 16.30 sia domenica 10 luglio dalle ore 08.30 alle 12.30.

Per richiedere la carta d’identità elettronica nei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento a partire dalle ore 9 di venerdì 8 luglio, fino ad esaurimento delle disponibilità, tramite il sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/).

Inoltre, nell’ambito dell’iniziativa “Turismo dei Servizi”, avviata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale in accordo con i Comuni del territorio, sabato 9 luglio, dalle ore 15 alle ore 20, il Comune di Ariccia consentirà anche ai non residenti di richiedere il documento elettronico in Piazza di Corte 1. Per garantire l’ordinata gestione dell’iniziativa è obbligatoria la prenotazione al numero 3804709686, dalle ore 9 alle ore 13 di venerdì 8 fino a esaurimento posti.

"Prosegue il percorso dell’amministrazione per garantire aperture straordinarie e per velocizzare i tempi di emissione delle CIE. Anche in questo fine settimana gli ufficiali dell’anagrafe, insieme ai municipi e ai dipartimenti competenti, assicurano con continuità ogni sforzo per tenere aperti gli sportelli con l’obiettivo di arrivare, a fine 2022, ad abbassare a 30 giorni il tempo medio di attesa per un appuntamento. Questo weekend, inoltre, per i romani e le romane sarà possibile rinnovare la carta d’identità elettronica, sempre previa prenotazione, presso il Comune di Ariccia. A tutti va un sentito ringraziamento", ha commentato Andrea Catarci, assessore al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti.





I municipi



Municipio IV: la sede di Via Rivisondoli 2 sarà aperta dalle ore 8 alle ore 13

Municipio VII: la sede di Piazza Cinecittà 11, sarà aperta dalle ore 8.30 alle ore 16.30

Giorni e orari apertura Ex Pit

Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune aperti sabato 9 luglio dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e domenica 10 luglio dalle ore 8.30 alle ore 12.30.