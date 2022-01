Coronavirus, open day dose booster per ragazzi 12-17 anni: il 18 gennaio si replica. Come prenotarsi

Domenica, come sottolinea la regione Lazio, "è stato un successo" l'open day vaccinale rivolto agli adolescenti con il superamento del target nazionale dell'80%. Domenica si replica nelle strutture messe a disposizione da Aiop Lazio e in quelle delle Aziende sanitarie di Frosinone, Rieti e Latina.

L'assessore alla sanità laziale Alessio D'amato, ha annunciato che è "già online l'apposita card per prenotare la dose booster nella fascia 12-17 anni (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home). La novità del prossimo open day riguarda dunque la prenotazione per una migliore gestione dei flussi".

Open day vaccino ragazzi 12-17 anni

Le strutture associate che hanno aderito all'iniziativa sono le Asl Roma 1 - Nuova Villa Claudia - via Flaminia Nuova 280; Roma 1 - Tiberia Hospital - via Emilio Praga 37/39/41; Roma 2 - Karol Wojtyla Hospital - viale Africa 32; Roma 2 - Nuova Itor - via di Pietralata 162; Roma 3 - Policlinico Luigi Di Liegro - via dei Badoer 9; Roma 6 - Ini Grottaferrata - via di Sant'Anna; Roma 6 - Villa dei Pini - via Casal di Brocco 19, Anzio; Roma 6 - Villa Linda - via Zaccaria Negroni 4C, Nettuno; Viterbo - Nuova Santa Teresa - strada provinciale Tuscanese km 1,7.