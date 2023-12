L'onorevole Rauti incontra soldati e poliziotti dell'operazione "Stazioni Sicure"

Giovedì 28 dicembre presso la stazione di Termini la senatrice Isabella Rauti, sottosegretario alla Difesa ha fatto visita alle varie postazioni dei militari impegnati nel servizio Stazioni Sicure.

Acompagnata dal dirigente del compartimento di polizia ferroviaria di Roma, dal generale comandante della Brigata Folgore e dal comandante di Stato Maggiore presso il ministero della Difesa, l'onorevole Rauti ha fatto visita alle varie postazioni dei militari dislocate all’interno della stazione e impiegati nel noto servizio “Stazioni Sicure”, complimentandosi con gli stessi per l’ottimo lavoro svolto. Isabella Rauti ha anche salutato gli equipaggi della questura di Roma, della polizia locale di Roma Capitale e dell’Arma dei carabinieri in servizio in piazza dei Cinquecento. Durante la visita, ha inoltre incontrato il sottosegretario agli interni Wanda Ferro, la quale si è unita alla stessa nei saluti alle varie forze dell’ordine.

L'Operazione “Strade Sicure" in 15 anni ha effettuato oltre 38 milioni di controlli ed ha contribuito ad oltre 17.700 arresti e al sequestro di circa 17.000 veicoli ed oltre 2,6 tonnellate di sostanze stupefacenti.?

Dal sottocapo di Stato Maggiore dell'esercito, generale di corpo d'armata Gaetano Zauner ha ricevuto un aggiornamento sulle attività operative da parte del comandante del raggruppamento Lazio-Abruzzo, generale di brigata Massimiliano Mongillo e poi ha ringraziato per il lavoro svolto incontrando parte del personale dell’esercito di servizio i 5.400 soldati dell'operazione “Strade Sicure" impegnati in 50 province del territorio nazionale.

Il sottosegretario di Stato alla Difesa, ha sottolineato come “il Governo e la difesa apprezzano i risultati dell'operazione “Strade Sicure" e ha espresso parole di gratitudine a chi rappresenta l'Italia in Patria e all'estero e con impegno e senso del dovere svolge il proprio servizio per garantire la sicurezza nazionale. Il sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito ha ringraziato tutte le donne e gli uomini in servizio esprimendo profonda soddisfazione per la professionalità e la dedizione con cui compiono il proprio dovere a tutela della collettività e dell'ambiente.