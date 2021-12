Coronavirus, scatta l'obbligo vaccinale per personale scolastico e forze dell'ordine: cosa cambia

Da oggi, 15 dicembre, scatta l'obbligo vaccinale per una serie di categorie di lavoratori. Non ci potranno quindi più essere personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, dei servizi segreti, della polizia locale, della polizia penitenziaria e delle Rsa, compresi i lavoratori che entrano in queste strutture con contratto da esterni, no vax.

Anche per questo motivo nelle ultime settimane a Roma e nel Lazio si è assistito a un'impennata di prenotazioni per inocularsi la dose anti Covid. Il capo della polizia Lamberto Giannini ha emanato ieri una circolare con la quale avverte chi non ha intenzione di sottoporsi al vaccino e chi non lo ha ancora fatto, che avrà cinque giorni di tempo per prenotarsi e 20 giorni per sottoporsi alla puntura.

Il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, determina la sospensione dal servizio del dipendente, cui non è dovuto alcun compenso ed a cui verranno temporaneamente ritirati tessera di riconoscimento, placca, arma in dotazione individuale e manette, si specifica nella circolare firmata da Giannini. Saranno i "dirigenti apicali delle varie articolazioni centrali e periferiche" a delegare le verifiche a dipendenti con qualifiche dirigenziali.

Multe salatissime, per chi viene scovato a lavoro seppur non vaccinato. "La svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale - si legge infatti nella circolare - è punito con la sanzione del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500". Ma verrà multato anche chi non controlla, con sanzioni da 400 a mille euro.

In fibrillazione anche il mondo della scuola. Toccherà ai presidi, come stabilito dal ministero dell'Istruzione, verificare con una app la posizione vaccinale dei docenti, se esentati dal vaccino per motivi di salute o se guariti dal Covid. Comunque saranno loro a valutare la posizione degli insegnanti. In questo caso sono validi prima e seconda dose, e quest'ultima almeno fino a nove mesi dalla sua somministrazione. Poi servirà la terza.

Da oggi, inoltre, scatta anche l'obbligo di richiamo del vaccino per le professioni sanitarie. Per medici e infermieri che non si sottopongono all'obbligo, scatta la sospensione dell'esercizio delle professioni sanitarie. In questo caso, le sanzioni sono uguali a quelle previste per le altre categorie. Per i medici però occorre fare l'ultima dose non oltre i 6 mesi dall'ultima inoculazione.