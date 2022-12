A Roma oggi mezzi pubblici gratis: tutte le informazioni

Inizia ufficialmente il periodo natalizio e parte il piano trasporti previsto da Roma Capitale. Oggi è prevista la prima di quattro giornate in cui i mezzi pubblici saranno completamente gratuiti. Sull'intera rete di bus, tram e metropolitane della città si viaggerà senza biglietto. Gli altri appuntamenti di questo tipo sono previsti domenica 11 dicembre, domenica 18 dicembre e sabato 24 dicembre. Sempre oggi, giovedì 8 dicembre, saranno sospesi i lavori di rinnovo dei binari della metro A e la linea sarà attiva sino alle ore 23.30, anzichè sino alle ore 21.00.

Tre linee free

A questo il Campidoglio ha affiancato tre linee bus che fungeranno da navette in partenza da parcheggi di interscambio a tariffa agevolata e dirette sempre verso il centro. Si tratta della linea 100 (elettrica) e delle nuove “Free 1”, da Termini a via del Tritone, e “Free 2”, da piazzale dei Partigiani a via del Corso.

I percorsi delle tre linee gratis

Le linee saranno attive dall'8 dicembre all'8 gennaio 2022, dalle 9 alle 21, con frequenza di 10 minuti. Il percorso delle nuove linee “Free” attraversa il centro: la fermate della linea Free 1 sono Termini, Nazionale, Esposizioni, Tritone/Trevi e Chigi, quelle della linea Free 2 sono Partigiani, Piramide, Marmorata, Bocca della Verità, piazza Venezia e Chigi.

Tariffe agevolate nei parcheggi di interscambio

Sul fronte delle agevolazioni tariffarie per gli interscambi, Free 1 si appoggia al parcheggio Termini, che offre la prima ora gratis proprio come il parcheggio di Villa Borghese da cui parte e arriva la linea 100. La linea Free 2, invece, parte e arriva dal parcheggio Partigiani, che ha stabilito una tariffa di 80 centesimi l’ora e 5 euro al giorno.