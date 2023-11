Stipendi da fame e zero tutele e ora gli assistenti educativi vengono pagati anche meno. Scatta la protesta

Non solo le educatrici precarie, anche gli operatori Oepac che lavorano con gli alunni con disabilità nelle scuole capitoline sono sull'orlo di una protesta generale. Per ora hanno iniziato ad agitarsi in IX municipio, dove la mattina del 17 novembre hanno scioperato, lasciando quindi sguarnito il servizio, spostando la protesta sotto le finestre dell'ente locale al Laurentino. Il motivo? Niente stipendio quando il bambino o la bambina è assente, già dal primo giorno. Uno "schiaffo" che si aggiunge a una serie di limiti, storture e mancate tutele che fanno degli Oepac dei lavoratori poveri, a tutti gli effetti.

Assistenti educativi in agitazione a Roma sud

Quasi cento operatori educativi per l'educazione e la comunicazione (Oepac), che lavorano nelle scuole comunali del IX municipio, hanno deciso di incrociare le braccia venerdì 17 novembre - sfruttando anche lo sciopero generale odierno - per portare le loro istanze direttamente all'ente di prossimità. Negli ultimi giorni, infatti, molti di loro hanno scoperto che le cooperative per cui lavorano non pagheranno le ore lavorate quando gli assistiti con disabilità sono assenti. Direttamente dal primo giorno di assenza. Mentre, solitamente, da contratto Oepac (e da linee guida approvate nel 2022 in assemblea capitolina) i primi due giorni dovrebbero essere comunque retribuiti.

Niente paga già dal primo giorno di assenza dei bambini

Germano Monti, portavoce romano degli assistenti educativi Oepac, fornisce il quadro della situazione: "Quello che sta succedendo in IX municipio è esplicito - spiega a RomaToday - ma vedrete che uscirà fuori anche in altri territori. Per esempio in I municipio già non pagano gli Oepac quando vanno in gita con gli assistiti. Il pasticcio è frutto di un regolamento che non definisce nulla a proposito, mentre le linee guida sì. C'è confusione. Le scuole stanno applicando una decisione presa dall'ente". Ente che si è incontrato con gli Oepac in sciopero (6 su 11 le cooperative rappresentate) e a quanto si apprende ha spiegato che "i conti non tornano".

"Sono le cooperative che devono garantire la copertura"

Come specifica una delle assistenti educative presenti al picchetto "da quanto ci è stato detto dagli uffici, il Comune corrisponde poco più di 23 euro per ogni ora lavorata dagli operatori e in questa cifra sono incluse varie voci, Iva inclusa. Quindi - motiva la lavoratrice - le cooperative dovrebbero garantire la paga nei primi due giorni di assenza del bambino attingendo da questi 23 euro". Ma evidentemente non bastano. E così è probabile che si debba tornare a trattare quanto corrisposto: "Le cooperative dovranno presentare una richiesta e la palla passerà al dipartimento servizi educativi di Roma Capitale", conclude l'assistente.

Il lavoro povero degli Oepac: 8 euro netti l'ora e contratti "fake"

Al di là della situazione specifica in IX, le condizioni di lavoro degli Oepac sono definibili "povere" senza ombra di dubbio. Come conferma Monti, lo stipendio orario è pari a 9,15 euro lordi, 8 euro netti. Questo per chi è inquadrato D1 in base al contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali: "Ma ci sono alcune centinaia rimasti inquadrati a livello C1 - specifica - perché non hanno i titoli accademici richiesti dal nuovo regolamento, quindi prendono un euro di meno all'ora. Parliamo in generale di contratti part time ciclici verticali, molto frequentemente 12 ore settimanali, il minimo consentito dalla legge. Ma c'è chi ne fa dalle 30 alle 35, ovviamente l'eccedenza non viene riconosciuta e influisce su malattie, ferie e TFR". L'internalizzazione avrebbe potuto sanare moltissime situazioni, ridando dignità agli Oepac, ma ad oggi non sta toccando questa categoria.

Da Raggi a Gualtieri, l'internalizzazione negata

Nel 2021, in campagna elettorale in vista delle amministrative romane, l'attuale assessora alla scuola, formazione e lavoro Claudia Pratelli sosteneva: "Roma è l'ente datore di lavoro che più crea precarietà e povertà. Penso agli operatori educativi per l'autonomia e la comunicazione, un servizio che il Comune ha esternalizzato facendo sì che figure professionali preziosissime nell'assistenza a studenti disabili e nello spettro autistico piombassero nell'insicurezza, spostati da un istituto all'altro a seconda degli appalti, minando fortemente la continuità nei rapporti con gli assistiti. Dobbiamo promuovere la re-internalizzazione dei servizi fondamentali". Una promessa che avevano fatto anche i Cinquestelle durante la giunta di Virginia Raggi e che si era quasi concretizzata, ricorda Monti: "Abbiamo portato avanti una lunga battaglia - dice - e portammo anche circa 15mila firme. Gli assessori e la Sindaca erano d'accordo nello stabilizzarci, poi l'assemblea bocciò la proposta. Subito dopo ritornò sul tavolo, con un primo piano assunzionale da 300 posti. Cambiata l'amministrazione, è finito tutto nel cassetto. Cerchiamo di avere un confronto con l'assessora, ma è difficile". Recentemente il Campidoglio ha rivendicato di aver stanziato 90 milioni di euro per coprire i servizi di assistenza agli alunni con disabilità ("prima erano 60") e ha scongiurato tagli alle ore, come paventato in una nota del XIV municipio di fine settembre.

In due anni molti hanno cambiato lavoro

Allo stato attuale, però, il servizio Oepac su tutta Roma rischia grosso. E come aggiunge Germano Monti "nell'ultimo biennio dal 30 al 40% degli assistenti a Roma ha cambiato lavoro". D'altronde se guadagni 8 euro netti l'ora e se ti va bene hai un contratto di 30 ore a settimana, puoi ambire a guadagnare 960 euro al mese. Non per tutto l'anno, ma da ottobre a giugno. Mese alla fine del quale l'assistente educativo dovrà fare richiesta di Naspi (l'assegno di disoccupazione) e attendere un nuovo incarico per l'anno scolastico successivo. In più, da contratto, non si guadagna dal terzo giorno di assenza dell'assistito, né quando la scuola è chiusa per sciopero o vacanze. Al danno si aggiunge la beffa: se hai un contratto a tempo indeterminato - sogno di molti lavoratori in Italia - sei svantaggiato: non percepisci lo stipendio da luglio a settembre e non puoi fare richiesta per la Naspi.

Opposizioni all'attacco

"Da parte nostra va la massima solidarietà nei confronti delle operatrici e degli operatori Oepac del IX Municipio - dichiarano Antonio De Santis e Carla Canale,consiglieri della Civica Raggi rispettivamente in Comune e in IX municipio -, dal momento che abbiamo appreso che tutte le scuole del territorio hanno assunto da qualche giorno l'insana abitudine di non pagarli quando i bambini da loro assistiti risultano assenti. E' una situazione decisamente pesante perché oltretutto si sta andando verso la sospensione natalizia delle attività, che quindi comporterà una riduzione di almeno il 40% dello stipendio che già di per sé è bassissimo". “Mentre il Gualtieri show va in scena si sgretolano i servizi essenziali - mettono il carico da Fratelli d'Italia -. Sono di queste ore le proteste degli operatori educativi per l'autonomia e la comunicazione , che hanno appreso che il loro stipendio, già neanche lontanamente dignitoso, rischia di essere ulteriormente tagliato. Sembra infatti che in assenza di linee guida ben fatte da parte dell'assessore Claudia Pratelli, sia stata prospettata agli operatori la possibilità di essere rimandati a casa senza paga oraria in caso di assenza anche per un solo giorno dell'alunno”. A parlare sono la capitolina Francesca Barbato e il consigliere del IX Gino Alleori.