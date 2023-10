Oepac, per il Comune "non c'è nessun allarme". E anche il Pd torna nei ranghi

Il servizio Oepac, quello che garantisce la fruizione della didattica anche per studentesse e studenti con disabilità nelle scuole di Roma Capitale, non è da considerarsi a rischio. Dopo le polemiche dovute ad un sensibile taglio delle ore in XIV municipio, annunciato dalla direzione socio educativa di Monte Mario e denunciata dalla consulta disabili a ogni livello, è la giunta Gualtieri a intervenire per rassicurare le famiglie: "Tutte le ore rivolte ai bambini e alle bambine saranno garantite".

Il servizio Oepac a Roma non è a rischio

Nessuna paura, i soldi ci sono. Il Campidoglio non lascerà fuori dalle classi le bambine e i bambini con disabilità, bisognosi di un'assistenza speciale da parte di operatori qualificati (Oepac) e non ridurrà loro le ore erogate durante la settimana. La prospettiva che si stava concretizzando in XIV municipio, a partire dal 23 ottobre come comunicato dalla direzione socio educativa dell'ente, è stata definitivamente fatta tramontare. Anche i sindacati di base come USB avevano denunciato, durante il sit-in di protesta del 17 a Santa Maria della Pietà, la comunicazione di riduzione di ore di lavoro da parte di alcune cooperative sociali ai dipendenti impiegati nelle scuole.

L'intervento della giunta Gualtieri

Ma la criticità è rientrata. Prima grazie a un incontro, avvenuto il 17 ottobre, tra l'assessorato al bilancio di Roma Capitale, il dipartimento scuola e formazione e il XIV municipio durante il quale sono stati promessi i fondi necessari per andare avanti, poi con un intervento ufficiale delle due assessore coinvolte: Claudia Pratelli per la scuola, Silvia Scozzese per il bilancio.

"Nessun allarme, è in corso nuovo modello"

"Non c'è nessun allarme - negano le due esponenti della giunta Gualtieri - il servizio Oepac è una priorità dell'amministrazione. Su questo aspetto il Comune ha scelto di fare un investimento significativo per lo specifico valore a garanzia del diritto allo studio delle bambine e dei bambini con disabilità. Proprio per questo dallo scorso anno è stata attivata la sperimentazione di un nuovo modello di erogazione del servizio, basato sul sistema di accreditamento, che ha consentito maggiore protagonismo delle famiglie nella scelta degli organismi erogatori, un significativo aumento delle ore erogate, nonché la valorizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici: misure che hanno determinato un incremento molto rilevante della spesa da parte dell’amministrazione, che confermiamo per i prossimi anni proprio in virtù del valore del servizio".

Roma investe 90 milioni di euro, lo Stato ne garantisce 4

Una sperimentazione "oggetto di costante monitoraggio e manutenzione - garantiscono Pratelli e Scozzese - e come sempre le risorse vengono integrate in corso d'anno, in base ai fabbisogno, in modo da garantire tutte le ore occorrenti ai bambini e alle bambine, in base agli specifici piani individuali". Un servizio che, ricordano le due assessore, "è il più generoso d'Italia quanto a ore erogate - dicono - e Roma Capitale assicura risorse importanti, per le quali il contributo statale è ridicolo". Su 90 milioni spesi "lo Stato ne copre soltanto quattro - affermano Pratelli e Scozzese - finanziando mezz'ora di servizio a settimana".

Il Pd: "Nessun bambino lasciato indietro"

Anche il Pd Campidoglio si allinea alle assessore. Quando, a inizio ottobre, era emersa la problematica in XIV municipio, la presidente della commissione scuola Carla Fermariello e la capogruppo Valeria Baglio avevano ribadito l'importanza del servizio, richiamando al nuovo regolamento approvato ad aprile 2022 e alla necessità di rispettarlo, chiedendo la garanzia del servizio e il monitoraggio delle risorse. Una nota nella quale Fermariello e Baglio si facevano portavoce di tutti gli amministratori Pd, capitolini e municipali e degli assessori dem. Stavolta i toni sono diversi, il comunicato è quasi una copia carbone di quello di Pratelli e Scozzese: "Roma Capitale non solo ha destinato al servizio Oepac risorse importanti, pari a circa 90 milioni di euro - ripetono - di cui solo 4 arrivano dal livello nazionale, ma continua a garantire fondi su una misura che rappresenta un modello di intervento unico nel suo genere. Nessun allarme quindi, come più volte ribadito, ma anzi ferma volontà di rafforzare il servizio, attuando anche un attento monitoraggio sulla sperimentazione del nuovo sistema di accreditamento, per dare sempre migliori risposte ai bisogni dei minori con disabilità della nostra città. Nessun bambino verrà lasciato indietro e nessun lavoratore vedrà venir meno diritti faticosamente conquistati anche grazie all'approvazione del nuovo regolamento capitolino. Siamo orgogliosi dell'ulteriore sforzo messo in campo da questa amministrazione, anche in termini economici e ringraziamo il sindaco Gualtieri, l'assessora al bilancio Silvia Scozzese, l'assessora alla scuola Claudia Pratelli, le organizzazioni sindacali, le centrali cooperative, i municipi, le consulte e gli uffici di Roma Capitale per il grande lavoro fatto per garantire l'assistenza a tutti gli alunni e le alunne con disabilità".