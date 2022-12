VIDEO | Folla di gente per la libreria Odradek che decide di chiudere

“Il 6 gennaio, dopo 25 anni, Odradek la Libreria chiuderà l’attività”. E’ iniziata così la lettera scritta da Davide e Katia, titolari del negozio, che ha fatto suscitare in tanti un senso di amarezza tale da precipitarsi in via dei Banchi Vecchi. Clienti affezionati, lettori voraci, ma anche qualche turista che appresa la notizia ha voluto passare in segno di solidarietà.

In questa libreria indipendente, in un centro storico di Roma ormai dominato da strutture ricettive e attività per il turismo “mordi e fuggi”, si è riunita di conseguenza una grande comunità. “Ed è la cosa che ci ha colpito, ma allo stesso tempo commosso - dice Davide Vender, uno dei due titolari -. Qualcosa di buono lo abbiamo fatto in questi 25 anni”. Il tema è la gentrificazione del centro città, con la crisi del settore ed economica, ma anche quella di un cambio generazionale di lettori che tarda ad arrivare. “Bisogna analizzare i fatti e reinventarsi - continua Davide -, e sarà così anche per Odradek”.