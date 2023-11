Occupazione viale del Policlinico, in arrivo la svolta. Gli occupanti avranno una casa

All'inizio fu "Sans Papiers" a via Carlo Felice nel 2019, poi viale Caravaggio nel 2021, a settembre 2022 viale delle Province e l'ex clinica Valle Fiorita, adesso si sta per aggiungere viale del Policlinico 137. Sarebbero in procinto di diventare cinque le occupazioni a scopo abitativo sgomberate pacificamente dal Comune di Roma in quattro anni, seguendo il metodo del passaggio da casa a casa. La trattativa tra amministrazione Gualtieri e occupanti procede, con un punto di svolta previsto per la prossima settimana.

L'occupazione di viale del Policlinico verso una soluzione pacifica

La storia di viale del Policlinico 137 è iniziata in un primo momento nel 2009, con la prima occupazione. Sgomberata, nel giro di un anno i nuclei in emergenza abitativa sono tornati nell'edificio e da quel momento ciclicamente la politica ha cercato soluzioni. Più volte si è parlato di sgombero, con un punto di rottura che è stato sfiorato nel 2017, quando il Tar del Lazio diede ragione alla proprietà e intimò l'amministrazione di liberare l'edificio. Da poco si era consumato il turbolento sgombero dell'occupazione di piazza Indipendenza e il timore delle famiglie occupanti era che si ripetesse il dramma, con il rischio di finire in strada senza alternative. Da febbraio 2023, però, è in corso un dialogo serrato con l'assessorato alle politiche abitative e la Regione Lazio, che dovrebbe portare frutti positivi entro la fine di novembre.

Il censimento di febbraio: 101 persone, 11 minori

L'ultimo censimento effettuato a viale del Policlinico ha fornito un quadro preciso della situazione. Quarantaquattro i nuclei presenti nell'occupazione, in totale 101 persone delle quali 11 minori. Inserito tra le prime posizioni nella lista degli sgomberi periodicamente aggiornata dalla Prefettura di Roma, in base all'agenda di Palazzo Valentini avrebbe potuto essere tra i prossimi interventi. A meno di sorprese - a quanto si apprende altamente improbabili - non sarà così. La strategia seguita sarà quella inaugurata a febbraio 2019, in pieno mandato Raggi, con la liberazione concordata dell'occupazione di via Carlo Felice 69 a San Giovanni. Un metodo ricalcato anche per viale Caravaggio a Roma sud, per anni considerata l'occupazione più grande d'Italia con oltre 400 persone. L'ex prefetto Matteo Piantedosi, oggi ministro dell'Interno, ha spoato la linea dell'amministrazione anche con il cambio di colore nell'autunno 2021, quando si è trattato di liberare viale delle Province e l'ex clinica Valle Fiorita a Primavalle.

"Trattativa non ancora chiusa"

"C’è una trattativa aperta che non si è ancora chiusa - commenta a RomaToday Luca Fagiano, tra i leader dei movimenti romani per il diritto all'abitare - ma come diceva Giovanni Trapattoni, 'non dire gatto se non lo hai nel sacco'. In ogni caso, avremo un nuovo incontro settimana prossima con il Comune, per poi andare eventualmente in Prefettura con un piano di ricollocazione delle famiglie". Ricollocazione che, seguendo il modus operandi finora adottato dal Comune, condiviso sia dall'ex prefetto Matteo Piantedosi sia dall'attuale Lamberto Giannini, prevede il passaggio da casa a casa per tutti quei nuclei che ne abbiano pieno diritto.

Il 9 novembre movimenti in piazza per il Piano Casa

Per i movimenti, però, si sta riaprendo comunque una nuova stagione di lotte: "Il 9 novembre saremo in piazza del Campidoglio - ricorda Fagiano - anche insieme ad Asia Usb, per chiedere a Gualtieri e Zevi di far entrare nel vivo l'applicazione del Piano Casa approvato quest'anno. E vorremmo poter incontrare il Sindaco, in quell'occasione. Bisogna superare questa 'graduatoria degli sgomberi' che lascia nell'ansia e nell'incertezza migliaia di persone, chiediamo che le occupazioni più vecchie vengano risolte con la ricollocazione nelle case. Anche l'applicazione della direttiva sulla residenza agli occupanti non è piena, ci sono delle criticità che vanno risolte. Infine, ci preoccupa che la Regione Lazio voglia assumere su di sè la gestione dell'emergenza abitativa, annullando la riserva di graduatoria per gli occupanti e decidendo l'aumento dei canoni. Saremo in piazza per chiedere decisioni concrete, non faremo sconti a nessuno".