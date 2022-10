Sapienza, occupata la facoltà di Scienze Politiche: "Polimeni deve dimettersi"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli scontri tra polizia e studenti di martedì 25 ottobre alla Sapienza hanno avuto delle conseguenze. Non solo le dichiarazioni sdegnate di esponenti politici e del Campidoglio - e due interrogazioni parlamentari da parte di Sinistra Italiana/Verdi e Pd - ma anche la reazione forte della comunità universitaria: Scienze Politiche da dopo le 18 del 27 ottobre è occupata. E gli studenti chiedono le dimissioni della rettrice Antonella Polimeni.

I collettivi di sinistra e l'organizzazione Cambiare Rotta - candidata alle prossime elezioni universitarie di novembre - avevano convocato un'assemblea per le 17 di giovedì, prorio a Scienze Politiche. E' lì che martedì scorso si stava tenendo il convegno con Capezzone e Roscani organizzato da un'altra realtà studentesca, Azione Universitaria, anch'essa presente alla competizione elettorale ma di identità politica opposta. Ed è nel cortile di Scienze Politiche che le forze dell'ordine, in tenuta anti sommossa, sono intervenute a presidio dell'edificio finendo poi per usare i manganelli e caricando il corteo di protesta, con scontri che si sono poi ampliati anche al resto della città universitaria.

"Le violente cariche sugli studenti che manifestavano contro la presenza dei fascisti e dei reazionari a Scienze Politiche ha spinto gli studenti universitari, riuniti in una grandissima assemblea, ad occupare la facoltà di Scienze Politiche". E' così che inizia il comunicato diffuso dagli occupanti. Circa 500 tra ragazze e ragazzi che dopo aver partecipato all'incontro hanno deciso di rimanere dentro. La richiesta è chiara: "La rettrice Antonella Polimeni deve dimettersi". L'accusa è di aver permesso l'ingresso delle forze dell'ordine all'università e di "aver evitato il confronto diretto con gli iscritti all’ateneo che dirige. La rettrice - facevano già sapere nella convocazione dell'assemblea pomeridiana - ha preferito rilasciare uno stringatissimo comunicato stampa ampliato, solo il giorno successivo, ad uso degli studenti. Si può dire, in questo caso, che la toppa è stata peggiore del buco. Infatti sembra quasi prenderci in giro affermando che 'il diritto a manifestare liberamente le proprie opinioni nel rispetto della pluralità delle idee', diritto che evidentemente viene garantito arbitrariamente. Una beffa, questa, che ricorda tanto le parole pronunciate durante il discorso di insediamento della Meloni, appena dopo quanto accaduto: 'A questi ragazzi, che inevitabilmente scenderanno in piazza anche contro di noi, ricordo una frase di Steve Jobs che diceva: ‘siate affamati, siate folli’. Vorrei aggiungere anche: siate liberi”.

"Vogliamo le dimissioni immediate della rettrice Polimeni - ribadiscono dunque da Cambiare Rotta - e la garanzia che non verranno mai più fatte entrare le forze dell'ordine nell'ateneo. Richieste semplici, atte a ristabilire livelli minimi di democrazia e vivibilità nell'università, prendendo atto che le massime istituzioni interne alla Sapienza non sono state in grado di garantire la sicurezza degli studenti".