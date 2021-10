Via di Ripetta: studenti occupano il liceo artistico

Scuola occupata in Centro Storico. Gli studenti del Liceo Artistico Ripetta, nell'omonima strada del Tridente, hanno infatti deciso di occupare la sede centrale dell'istituto superiore. Il blitz degli studenti poco dopo le 13:00 con la richiesta d'intervento al 112 arrivata da una docente della scuola. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del Commissariato Trevi di polizia che hanno accertato l'occupazione da parte di un centinaio di studenti, 40 all'interno dell'istituto ed una cinquantina nel cortile interno del liceo.

A spiegare le motivazioni dell'occupazione gli stessi studenti: "Oggi, 20 Ottobre, come studenti del Liceo Artistico Ripetta abbiamo deciso di occupare la nostra sede centrale. Questa occupazione nasce dalla necessità di opporci e di lottare, contro le problematiche del nostro Istituto e contro un modello scolastico portato avanti dal Governo e dal ministro Bianchi che, come il PNRR ha dimostrato, segue la stessa linea di tutte quelle politiche che in questi anni hanno massacrato la scuola. Tali problematiche le abbiamo sentite gravare sulle nostre spalle in maniera esorbitante dall'inizio della pandemia fino ad adesso, dove il malessere e la rabbia di noi studenti è esplosa".

Nota degli studenti che specifica: "Quello che prendiamo a gran voce e per la quale portiamo avanti l'occupazione come forma di protesta: garantini laboratori, materiale e ripresa di attività laboratoriali; riscatto della nostra didattica artistica; fondi per l'edilizia scolastica; più personale docente; no agli orari scaglionati; scuole e socialità; aula autogestita per gli studenti delle nostre sedi; ricreazione in cortile libera e multa abolita; miglioramento del percorso che segue gli studenti DSA (Disturbi specifici dell'Apprendimento ndr) e BES (Bisogni Educativi Speciali ndr); stop alla scuola vetrina".