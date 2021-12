VIDEO | Torna l'obbligo di mascherine all'aperto: le reazioni dei romani

A Roma, all'aperto, torna l'obbligo delle mascherine. Non è una restrizione valida su tutto il territorio comunale, per ora, ma a partire dalla mezzanotte di sabato nelle vie dello shopping natalizio, ma anche nei luoghi dove non è possibile mantenere il distanziamento, sarà obbligatorio indossare i dispositivi di protezione.

Il provvedimento sarà in vigore fino alla mezzanotte di venerdì 31 dicembre e per ora riguarda zone del centro storico, nello specifico via del Corso, via di Ripetta, via del Babuino, piazza di San Lorenzo in Lucina, piazza del Parlamento, piazza San Silvestro, largo Chigi, largo Carlo Goldoni, piazza di Spagna, piazza del Popolo, via della Croce, via dei Condotti, via Borgognona e via Frattina, fino ad altre particolarmente interessate dal flusso dello shopping come via Cola di Rienzo, via Marcantonio Colonna, via Fabio Massimo, piazza Cola di Rienzo, via Ottaviano, viale Giulio Cesare, via Candia e viale Libia.

Continuano ad essere esclusi da tale obbligo i bambini sotto i 6 anni, le persone con disabilità e quelle impegnate in attività sportiva.

Come si legge nell'ordinanza, l'Amministrazione capitolina "minaccia" di estendere l'obbligo anche ad altre zone in caso di aumento di contagi: "Spetta innanzitutto alle romane e ai romani con i loro comportamenti garantire l’applicazione di questa e delle altre fondamentali regole di sicurezza - si legge - proteggendo se stessi e gli altri. Saranno valutati gli effetti dell’ordinanza e l’andamento della curva dei contagi, e se sarà necessario, il provvedimento sarà rafforzato con un obbligo generalizzato".