A Roma Natale con l'obbligo di mascherina all'aperto: in arrivo l'ordinanza

A Roma e nel Lazio le vacanze di Natale saranno con l'obbligo della mascherina all'aperto. Manca ancora l'ufficialità, ma lunedì la Regione Lazio dovrebbe firmare l'ordinanza che impone l'obbligatorietà del dispositivo di protezione individuale nonostante la zona bianca. Ricordiamo infatti che solo la zona gialla impone in automatico l'utilizzo forzato della mascherina.

La misura allo studio mira a contenere i contagi che con la variante Omicron stanno salendo in tutta Italia. Conferma arriva dal presidente Nicola Zingaretti: "Vista la curva dei contagi stiamo valutando una ordinanza per l’obbligo di mascherine all’aperto che avrà efficacia su tutto il territorio regionale. Nel caso firmerò un'ordinanza ad hoc. Si tratta di una misura precauzionale, a prescindere quindi dal cambio di colore".

L'ordinanza entrebbe in vigore, secondo quanto si apprende da fonti qualificate, giovedì 23 dicembre, anticipando così di qualche giorno quel che dovrebbe avvenire con il passaggio in giallo della regione.

Il Lazio per Natale resterà in zona bianca, ma rischia la gialla per la fine dell'anno. La conferma era arrivata venerdì dall'assessore alla sanità Alessio D'Amato: "A Natale il Lazio non rischia il giallo, ma probabilmente verso il Capodanno potremmo anche andare in zona gialla. Bisogna mantenere sempre alta l'attenzione. Abbiamo un vantaggio da difendere e non dobbiamo far calare le misure di precauzione".

L'arrivo dell'ordinanza punta a contenere il previsto ulteriore aumento di contagi, fornendo obbligo di protezione in vista dei probabili assembramenti nei giorni di festa. Ricordiamo che a Roma, in virtù di un'ordinanza firmata dal sindaco Gualtieri, la mascherina è obbligatoria nelle strade del centro. Nelle scorse ore l'obbligo era scattato in tutta la città di Fiumicino, con il sindaco Esterino Montino che nella sua ordinanza ha vietato eventi pubblici e privati per tutto il periodo delle feste.

Restrizioni a scopo precauzionale che per le prossime settimane sembrano non promettere nulla di buono.