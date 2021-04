La Formula E non ferma le vaccinazioni: come arrivare all'hub vaccinale La Nuvola

La Formula E a Roma, con i due gran premi in programma a Roma il 10 e l'11 aprile, non bloccherà le vaccinazioni al centro vaccinale La Nuvola. Per i tanti che si chiedevano come potesse continuare la campagna nei giorni di chiusura della Colombo, l'organizzazione ha diffuso un vademecum in cui spiega che l'accesso pedonale alla Nuvola sarà sempre garantito, anche nei tre giorni di massima chiusura

L'accesso pedonale e carrabile all'Hub vaccinale sarà sempre garantito anche nei giorni 9, 10 e 11 aprile di chiusura al traffico di via Cristoro Colombo per lo svolgimento della gara di Formula E. Sul sito www.romamobilita.it ecco tutte le informazioni sul come raggiungere il centro nei giorni del Gran Premio

Come arrivare con il trasporto pubblico

In Metro B/B1: scendere alla fermata EUR FERMI + a piedi per viale Shakespeare fino a viale Asia dove si trovano gli ingressi all'HUB "La Nuvola"

In bus: le linee 30, 31, 714, 762, 763, 764, 767, 771, 780 e 791 continueranno a transitare ed effettuare le fermate consuete nella zona prossima a "La Nuvola". La linea 170 si aggiungerà ai collegamenti disponibili per raggiungere l'HUB dal 2 all'11 Aprile.

Durante l'evento del Roma ePrix di Formula E - il 9, 10 e 11 Aprile:

In considerazione delle deviazioni e del traffico, si consiglia di programmare la partenza con anticipo al fine di evitare ritardi la fermata COLOMBO/EUROPA, situata sulla Via Colombo davanti "La Nuvola", delle linee 30, 170, 714 e 791 in direzione Centro sarà soppressa. Sarà possibile utilizzare in alternativa la fermata EUROPA/COLOMBO.

Come arrivare in taxi

Dal 5 al 12 aprile l'area taxi di piazza G. Marconi si sposta in viale Asia (angolo viale Beethoven) aree taxi integrative a piazza Giulio Pastore e viale Shakespeare per garantire un migliore accesso al Centro Vaccinale "La Nuvola"

Come arrivare in auto

Fino alle 20:30 dell'8 aprile è possibile raggiungere il centro vaccinale considerando le chiusure previste dai cantieri di realizzazione del circuito dalle 20:30 dell'8 aprile fino alle 5:30 del 12 aprile (sia in direzione GRA che in direzione Centro) da via Laurentina prendere viale Aeronautica - viale dell'Arte - viale della Civiltà Romana - Parcheggio via Stendhal. Il 9 aprile l'uscita del GRA 26 (Pontina ) - nella sola direzione EUR - è chiusa. Pertanto le uscite consigliate per raggiungere il polo vaccinale sono: l'uscita 30 (A91 - Roma Fiumicino) e 25 (Laurentina)

Le persone con disabilità, dotate di contrassegno, possono accedere all'HUB dall'ingresso carrabile di viale Europa