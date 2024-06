Al Grassi di Ostia un nuovo spazio dedicato allo sportello antiviolenza: "Valido aiuto per le donne"

Lo sportello Antiviolenza all’ospedale Grassi di Ostia si rinnova. Il nuovo spazio che ospita il servizio, inaugurato oggi, martedì 25 giugno, è gestito dall’associazione Differenza Donna Aps, nell’ambito del progetto "Codice Rosa" in collaborazione con la Asl Roma 3.

Gli orari

Operativo dal 2014, lo sportello resta sempre al piano terra del nosocomio (all’interno dell’Ambulatorio di Angiologia) aumentando e rinnovando lo spazio a disposizione e mantenendo invariati orari e recapiti: lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 15.30 e mercoledì dalle 9.30 alle 17.30 (tel. 349 5116624; mail: ddcodicerosa@gmail.com).

Milito: “Un valido aiuto per le donne vittime di violenza"

Secondo Francesca Milito, direttrice generale dell’Asl Roma 3, lo sportello rappresenta un “valido aiuto” per le donne vittime di violenza. “Quella con Differenza Donna – spiega - è una collaborazione consolidata e strutturata che ci ha permesso in tutti questi anni, grazie alla grande esperienza di questa associazione nel contrasto alla violenza di genere, di poter mettere a disposizione delle donne vittime di violenza un valido aiuto”. E Maria Rosaria Forte, assistente sociale e referente Codice Rosa dell’Asl Roma 3 aggiunge: “Per il personale del nostro ospedale è davvero importante il servizio di accoglienza che Differenza Donna, sempre con estrema professionalità e umanità, offre alle donne in arrivo al pronto soccorso del Grassi in situazione di grande difficoltà. Nel 2023 abbiamo accolto una media di dieci donne vittime di violenza al mese, con una riduzione rispetto agli anni passati, quando la media era di 190 casi all’anno. In genere, però, solo il 50% delle donne vittime di violenza in cura al pronto soccorso chiede supporto allo sportello, a dimostrazione della forte resistenza che in tante subiscono nell’attivare percorsi di uscita dalla violenza”.

L’attività di Differenza Donna

Dal 1996 Differenza Donna lavora per sensibilizzare e formare i professionisti della salute rispetto al fenomeno della violenza, fino a giungere all’apertura di sportelli all’interno di strutture sanitarie. Allo scopo di intercettare e trattare tempestivamente ed efficacemente casi di violenza domestica ai danni di donne e minori, Differenza Donna ha promosso il servizio Emergenza Codice Rosa (E.C.R.), con interventi integrati di sostegno antiviolenza all’interno degli ospedali e in parallelo al triage dei Pronto Soccorso. L’obiettivo del servizio Emergenza Codice Rosa è quello di fornire l’intervento più idoneo alla gestione del caso, attraverso l’attivazione di un piano progettuale d’emergenza, che prevede: percorsi celeri e dedicati di diagnosi e cura; interventi psico-sociali; segnalazione alle forze dell’ordine, tribunali, servizi sociali territoriali e collocazione in strutture protette.