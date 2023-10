Un nuovo sportello di ascolto e accoglienza per le persone della comunità LGBTQIA+

Venerdì 20 ottobre 2023 in via Panfilo Castaldi 28 (sete del municipio XII), sarà presentato alle ore 12:00 il nuovo sportello di ascolto e accoglienza per la comunità LGBTQIA+.

Diversi gli obiettivi dello sportello che punta a promuovere il benessere psicologico e sociale delle persone LGBTQIA+ fornendo supporto immediato a situazioni di emergenza fornendo sostegno e counseling professionale. Per richiedere il servizio non sarà necessario prenotare un appuntamento. Lo sportello resterà aperto con i seguenti orari: