VIDEO | Bmw rinnova lo showroom in via Barberini per far vivere l’auto a 360 gradi

Un nuovo approccio tecnologico e sostenibile che guarda al futuro. In via Barberini 94, lo showroom di Bmw si rinnova per far vivere al cliente una vera e propria esperienza a 360 gradi. Dopo una prima fase di accoglienza, schermi di ultimissima generazione forniranno la possibilità, attraverso un codice QR da inquadrare sui propri smartphone, di modificare a proprio piacimento l’auto e scoprirne in diretta il risultato.

Dopodiché sarà possibile effettuare il test drive o direttamente presso lo showroom o, addirittura, a casa del cliente entro la giornata. Entro il 2021 previste quattro auto completamente elettriche, per arrivare al 2030, quando l’azienda mira ad arrivare al 50 per cento dei modelli elettrici.