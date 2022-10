Covid, inaugurato un nuovo punto vaccinale a Roma

Un nuovo punto vaccinale contro il Covid-19 nella Casa della salute di Labaro-Prima Porta. Il taglio del nastro stamattina, sabato 15 ottobre, alla presenza dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, della direzione aziendale della Asl Roma 1, Roberta Volpini e Gennaro D’Agostino, e del presidente del municipio XV, Daniele Torquati.

Poi il via alle prime somministrazioni del vaccino: “Il covid sta rialzando la testa - dice Alessio D’Amato -, è importante spingere sulla campagna di vaccinazione per la quarta dose soprattutto per gli over 80 e i fragili e sul vaccino antinfluenzale, che garantisce un’ulteriore protezione.

La Casa della Salute Labaro-Prima Porta, in via San Daniele del Friuli, era già stata in prima linea durante l’emergenza pandemica con il drive-in per la sorveglianza sanitaria dei cittadini romani. Da oggi aggiunge ai propri servizi anche la somministrazione del farmaco contro le varianti Omicron del virus, andando ad intercettare una platea logisticamente poco collegata con gli altri hub presenti sul territorio della Capitale.

Le somministrazioni si svolgeranno il martedì e il giovedì dalle 14 alle 18, il sabato dalle 8 alle 13.