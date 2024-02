Il nuovo ospedale Tiburtino non c'è, ma già trasloca

Sul nuovo ospedale Tiburtino è scontro tra il presidente della Regione, Francesco Rocca, e il consigliere regionale ed ex assessore alla Sanità della giunta Zingaretti, Alessio D’Amato.

Le parole di Rocca

A margine di un evento al San Giovanni Addolorata, Rocca ha specificato: “L'ospedale Nuovo Tiburtino, annunciato dal mio predecessore Zingaretti, dall'ex assessore alla sanità D'Amato, e da tutto il Pd in pompa magna, lì non si può fare perché quel terreno è a rischio idrogeologico”. E ancora: “Questo è uno dei tanti regali che abbiamo ereditato dalla giunta precedente. Un'altra zona? Sono state già state individuate delle aree pubbliche". Dichiarazioni, queste, che seguono quelle di pochi giorni fa: “L'area individuata per costruire il nuovo ospedale Tiburtino e annunciata dalla precedente amministrazione regionale sotto il profilo idrogeologico non è buona – aveva detto Rocca -. Devo mettere dei tecnici al lavoro. Stiamo facendo delle corse contro tempo per verificare attraverso i sondaggi se quella è un'area dove si può costruire o dobbiamo trovarne un'altra".

Il progetto dell’ospedale Tiburtino

A ottobre 2021 Alessio D’Amato, insieme al direttore generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito, aveva presentato il progetto del Nuovo ospedale Tiburtino (NOT), in via Cesurni a Tivoli Terme, da intitolarsi a Gino Strada, approvato e finanziato dalla Regione Lazio. Un intervento da 205 milioni di euro con finanziamenti dedicati provenienti dal Ministero e dalla Regione e 347 posti letto. Con una superficie complessiva dell’opera pari ad oltre 87.000 mq e la superficie per singolo posto letto di circa 142 mq. "Si tratta di una grande sfida, un’opera strategica per il quadrante est - aveva detto D'Amato -. Con l’uscita dal commissariamento torniamo a progettare e investire in sanità.

D’Amato risponde a Rocca

L’ex assessore alla Sanità ha risposto a Rocca accusandolo di demagogia: “L’area del nuovo ospedale Tiburtino è un’area pubblica su cui sono stati fatti tutti gli studi preliminari e di fattibilità – ha detto - è servita dalle principali linee di comunicazione su ferro e su strada ed è stata sottratta al degrado e alla speculazione. Fino ad ora, Rocca non ha presentato nessuna documentazione, né uno straccio di piano, ma denigra solo il lavoro fatto in precedenza senza dire la verità. Il tema non è tanto legato al rischio idrogeologico, quanto alla scelta senza alcun suffragio progettuale di voler spostare il Policlinico Umberto I. In questo modo, di fatto, si penalizza l’area di Guidonia e Tivoli a favore dello spostamento del Policlinico Umberto I, su cui non c'è al momento nessuna progettualità, rischiando di perdere così gli oltre 220 milioni già stanziati per la messa in sicurezza dell’attuale sito”. Una questione su cui non è mancata la risposta di Rocca: ""Il Pd è perplesso sull'area Pertini per il nuovo Umberto I? Poverini, li capisco, stanno in campagna elettorale. Ma è solo demagogia. Il Pd soffre questa capacità di dare risposte senza precedenti da parte della mia giunta, anche in termini sanitari - ha detto -. Se ci fosse stato un problema con il progetto del nuovo stadio della Roma allora avrebbero dovuto far chiudere il Pertini? Quando ho detto che non c'era nessun problema per lo stadio, è perché esiste già un ospedale, qualora fosse quella l'area scelta. Apprendo che il Pd ha inventato questo nuovo tipo di interrogazione, previsionale. L'impatto sulla viabilità che in questo periodo viene studiato, è identico. Se non va bene con l'Umberto I, non va bene per il Pertini e viceversa".