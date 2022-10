Arriva l'elettrodotto "green" a Roma sud: liberati 70 ettari di paesaggio

Un nuovo elettrodotto a Roma sud ovest, nei quartieri extra-Gra. Acea, tramite Areti, infatti ha appena concluso la nuove linea ad alta tensione per le aree di Selvotta, Castel Romano, Laurentina e Vitinia. Addio ai vecchi impianti, la multiutility partecipata al 51% da Roma Capitale ha investito quasi 4 milioni e mezzo di euro per rinnovare la rete.

La nuova rete elettrica per Roma sud raddoppia la portata e libera il paesaggio

La tensione dell'infrastruttura passa da 60 a 150 KV, più che raddoppiando e potenziandosi dunque, permettendo inoltre lo smantellamento di 133 sostegni ad alta tensione e 31 km di conduttori aerei. In totale saranno circa 700.000 i metri quadri di paesaggio che verrà restituito alla piena fruizione della cittadinanza. "La nuova importante opera garantisce al contempo una maggiore efficienza operativa della rete - fa sapere Acea - e una riduzione stimata della produzione di CO2 di quasi 600.000 kg l'anno.

I nuovi sostegni si mimetizzano con l'ambiente

La sua realizzazione fa parte del protocollo d’intesa per il riassetto della rete in AT e AAT nel territorio di Roma, sottoscritto da Areti e Roma Capitale, insieme ad altri enti competenti". I 24 sostegni sono stati realizzati con particolare attenzione per consentire la migliore integrazione e mimetizzazione dell’infrastruttura all’interno dell’ambiente circostante, tutelando la biodiversità.

Segnalini: "Rilevante opera dal punto di vista ambientale"

"E' grande la soddisfazione - dichiara l'assessora ai lavori pubblici e infrastrutture di Roma Capitale, Ornella Segnalini - nel poter comunicare agli abitanti di Selvotta, Castel Romano, Laurentina e Vitinia che la nostra municipalizzata ha realizzato la nuova linea elettrica ad alta tensione. Non si tratta solo di efficientamento ma soprattutto di una rilevante opera dal punto di vista ambientale, ecologico e paesaggistico per la città dei 15 minuti". La nuova opera, lunga solo 10 km e con 24 sostegni di ultima generazione "è studiata affinché sia compatibile esteticamente e funzionalmente con l'habitat circostante".