Il nuovo contratto delle cooperative sociali rischia di essere un boomerang per oltre 100mila utenti

Continua la lotta delle cooperative sociali di Roma e del Lazio per vedersi riconosciuto il lavoro svolto da decenni sui territori. Un lavoro che, a quanto pare, sarebbe a rischio dopo il rinnovo del contratto di lavoro della cooperazione sociale. Gli aumenti salariali, infatti, rischiano di mangiare le già esigue risorse nelle casse di chi manda avanti case famiglia e progetti rivolti a disabili, minori, stranieri, detenuti, tossicodipendenti e anziani.

Rinnovo contratti cooperative sociali

"A due mesi dal rinnovo del contratto di lavoro della cooperazione sociale - fa sapere Legacoop Lazio -, le amministrazioni pubbliche non hanno ancora adeguato i contratti, nonostante gli aumenti siano già partiti dal 1° febbraio scorso. Le cooperative sociali hanno finora dimostrato la resilienza necessaria per affrontare cambiamenti ambientali, economici, sociali che incidono fortemente sulla vita delle comunità locali. Ma adesso hanno esaurito le risorse".

Conseguenze su 40mila lavoratori

Le conseguenze di un mancato aumento delle tariffe per l'erogazione dei servizi, risorse che devono passare dalle casse degli enti locali (Regione e Comune) a quelle delle cooperative, si ripercuoterebbero su una platea di oltre 40mila lavoratori "in prevalenza lavoratrici con una percentuale di occupazione femminile all'80 %, e con contratti di lavoro riconosciuti e stabili maggiore al 70%. Parliamo di professionisti, educatori professionali, assistenti sociali, infermieri, Oss (e non di volontari perché c'è ancora tanta confusione) di cui negli ultimi anni è cresciuta fortemente la necessità non solo nel privato sociale".

Rischio boomerang per 100mila assistiti

"Il rinnovo del Ccnl è una delle risposte, che non può essere l'unica - concludono da Legacoop Lazio - ma è un passaggio importantissimo che impatta su territori e settori e che richiede un investimento da parte di tutto il sistema non solo da parte delle cooperative. Si tratta di un'innovazione di sistema che senza l'impegno concreto della pubblica amministrazione avrà un effetto boomerang sugli operatori, sugli oltre centomila utenti complessivamente assistiti e sull'economia sociale dei nostri territori".