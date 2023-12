Un nuovo progetto per l’Auditorium Parco della Musica a 21 anni dall’inaugurazione

A 21 anni dall'inaugurazione, l'Auditorium Parco della Musica entra in una nuova fase. Durante il festival della rigenerazione urbana "Città in scena", che si è tenuto a Roma dal 13 al 16 dicembre, l'archistar Renzo Piano insieme allo studio Alvisi Kirimoto e all'amministratore delegato di Fondazione Musica per Roma hanno presentato il masterplan di un progetto che punta ad ampliare e valorizzare l'area.

Un nuovo progetto per l'Auditorium Parco della Musica

Alla base del progetto c'è la volontà di favorire i processi di rigenerazione, creando nuovi spazi di aggregazione, rivolgendosi ai lavoratori freelance e agli studenti e perfezionando la connessione con il quartiere Flaminio e con le aree verdi limitrofe, in particolare Villa Glori. Tra gli obiettivi, c'è quello di rivitalizzare il giardino pensile andando ad ampliare la sua natura di parco urbano.

Spazi per studenti e per la cittadinanza

Nel ripensare gli spazi di socialità, Renzo Piano in collaborazione con lo studio internazionale Alvisi Kirimoto, fondato da Massimo Alvisi e Junko Kirimoto nel 2002, ha ragionato sulla creazione di postazioni per studenti, spazi per allestimenti di mostre e organizzazione di incontri che possano essere sfruttati ancora di più e in maniera più funzionale dalla cittadinanza attiva del territorio.

Arredi e aiuole mobili

Inoltre, nella proposta firmata dalle archistar internazionali c'è l'idea di realizzare arredi e aiuole mobili nell'area di accesso dell'Auditorium. In questo modo si ridurrebbe il "grigio" esistente e si creerebbe una connessione maggiore sia con il Villaggio Olimpico, cioè il quartiere sorto negli anni '60 in occasione dei Giochi Olimpici, sia con il Maxxi di via Guido Reni, il museo delle arti del XXI secolo che si inserisce in un contesto in fibrillazione urbanistica, oggetto di una profonda rigenerazione nell'area delle ex caserme e grazie alla nascita del Museo della Scienza.

Un bar aperto la sera e una nuova "promenade"

“La prima idea è di estendere l’area pedonale pavimentata in travertino - specifica Roberto Fioretti di Alvisi Kirimoto - , all’adiacente strada attualmente asfaltata, creando una nuova grande promenade pedonale, un 'sagrato' che permetta di proiettare alcune attività dei portici dell’Auditorium anche all’esterno con aree verdi, connettendosi ai giardini antistanti e andando anche a riqualificare la serra esistente per farla diventare un piccolo spazio per co-working, biglietterie per gli eventi all’aperto e info point del parco. La seconda idea riguarda il giardino, per sfruttare un pezzo del parco al fine di realizzare un solarium, un’area attrezzata per giovani sfruttabile sia di estate che di inverno, con un bar aperto anche la sera”.

"Più vivibilità per chi frequenta la struttura"

“L’Auditorium Parco della Musica accoglie ogni anno 500 - 600mila persone - ha spiegato Daniele Pittèri, amministratore delegato della Fondazione che gestisce la struttura - che desiderano partecipare agli spettacoli, ai concerti, alle iniziative culturali prodotte dalla Fondazione Musica per Roma. Grazie a questo intervento, si creano possibilità per consentire alle persone di vivere i luoghi dell’Auditorium come preferiscono, stimolate da un contesto bellissimo e da risorse che invitano al confronto, allo studio, alla socialità e anche al relax”.

Il progetto non ha ancora delle tempistiche dettagliate, ma a quanto sembra già nel corso del 2024 alcune novità potrebbero essere realizzate, soprattutto i nuovi spazi esterni che si collocherebbero sotto al cavalcavia d'ingresso dell'Auditorium.