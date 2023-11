I nuovi treni regionali Blues e Rock presentati a Roma. Ecco su quali linee viaggeranno

I treni sono freschi di fabbrica, con quell’odore di “concessionaria” e sedili nuovi. Entreranno quanto prima in servizio per andare a sostituire gli ormai vecchi Taf a due piani. Parliamo del nuovo treno Blues e del Rock presentati oggi, lunedì 20 novembre, al binario 1 della stazione Termini. Due nuovi convogli che andranno a potenziare la flotta di treni regionali del Lazio, garantendo così un viaggio degno di questo nome ai pendolari.

Nuovi treni sulle linee regionali

Il treno Blues prenderà servizio sulla Roma-Terni-Rieti- Orte. Si tratta di un mezzo ibrido, alimentato a diesel, batteria e corrente elettrica e può trasportare fino a 300 persone. Gli interni sembrano più quelli di un autobus, ovviamente di lusso. Presenti anche delle rastrelliere verticali per le biciclette. Si tratta del terzo treno Blues consegnato nelle ultime settimane.

Possono esultare i pendolari della FL1, Orte Fiumicino, FL3, Roma Viterbo, e FL6, Roma Civitavecchia. Il nuovo treno Rock verrà utilizzato su queste linee dove, ormai da anni, si stanno dismettendo i Taf. Insomma, si tratta di un altro “treno nuovo”, come lo chiamano comunemente i pendolari. Del resto, rispetto ai mezzi utilizzati fino a qualche anno fa, non c’è paragone. Partendo dal presupposto che da seduti si possono “addirittura” distendere le gambe, il Rock ha 700 posti a sedere e può trasportare 1.700 persone a pieno carico e 12 biciclette.

I disagi della scorsa estate ancora oggetto di studi

La scorsa estate, sono stati centinaia i treni cancellati sulle linee regionali del Lazio. In particolare, erano “spariti” dalla circolazione proprio i treni Rock e Jazz. Per questo erano iniziate a circolare “leggende” secondo le quali era stata sbagliata la manutenzione di questi mezzi oppure erano stati proprio progettati male. Come RomaToday abbiamo già spiegato, nella sezione Dossier, cosa fosse accaduto. Con l’occasione dell’inaugurazione del nuovo treno, abbiamo voluto chiedere ulteriori ragguagli a Fausto Del Rosso, direttore regionale Lazio di Trenitalia. “Il problema estivo non è stato di mancata di manutenzione. C’è stato un consumo anomalo dei tondini nell’interazione ruota rotaia. Non è un discorso di treni nuovi o vecchi. È un fenomeno – spiega il direttore a RomaToday – che è ancora allo studio da parte dei tecnici e dagli ingegneri di Milano”. Il mistero, quindi, non è stato ancora risolto ma c’è fiducia sul fatto che si possa giungere a delle risposte prima che il fenomeno si riproponga. Ricordiamo, inoltre, che il contratto di servizio prevede, in tutto, la consegna di 72 nuovi treni. Ad oggi ne sono stati consegnati 29.

Presente al taglio del nastro anche l’assessore regionale ai trasporti, Fabrizio Ghera: “Sono sicuro che questi treni siano un sollievo per i pendolari, specialmente alla luce dei disagi che ci sono stati la scorsa estate. Siamo molto attenti alla questione dei treni e alle condizioni dei pendolari. Questi treni ne sono la prova visto che hanno anche dei costi molto importanti. Il fatto che ne continuino ad essere immessi di nuovi è positivo, lavoreremo per aumentarli ulteriormente. Per farlo, però, serve un aiuto anche da parte del governo centrale con la previsione di maggiori finanziamenti”.

Durante l’evento, Ghera ha poi annunciato che, insieme alla Regione Lazio, si sta valutando “un modo per rispondere alla domanda di spostarsi con i treni anche nel week end. Abbiamo constatato come il traffico sia aumentato nel fine settimana e il servizio di Trenitalia rappresenta un’occasione per la regione, non solo per far muovere i laziali ma anche per accogliere turisti che vengono da fuori”.

“Prosegue l’impegno di Trenitalia per rinnovare la flotta dei treni regionali e garantire così, ai nostri viaggiatori, un’esperienza di viaggio sempre più confortevole e sostenibile - ha dichiarato Maria Giaconia, direttore business regionale e sviluppo dell’intermodalità di Trenitalia - i treni Blues e Rock che consegniamo oggi fanno parte dei 72 treni previsti nel contratto di servizio, del valore complessivo di 6,5 miliardi. Siamo orgogliosi di poter far viaggiare la nostra clientela a bordo di treni così innovativi, capaci di migliorare la mobilità quotidiana, con sensibili benefici oltretutto per l’ambiente grazie alle ridotte emissioni inquinanti e acustiche”