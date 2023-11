In arrivo sulle linee regionali nuovi treni "Blues" e "Rock"

I pendolari, specialmente quelli che utilizzano i treni regionali, conoscono bene la sensazione di sollievo quando vedono arrivare uno dei “treni nuovi”. Tutti li chiamano così per distinguerli, ovviamente, dai Taf, i treni a due piani ad alta frequentazione, in circolazione ormai da decenni. Parliamo dei treni “Rock” e “Blues” della Hitachi Rail Italy e in dotazione su alcune linee regionali, come, ad esempio, la FL1 Orte – Fiumicino. Grandi, nuovi, spaziosi e silenziosi. Da lunedì altri treni come questi saranno a disposizione dei pendolari del Lazio.

I nuovi treni

Il Blues è il nuovo treno che, dal 2022, è entrato a far parte della flotta regionale di Trenitalia. Blues, come si legge nella scheda tecnica, “è a tutti gli effetti un’importante evoluzione degli attuali treni diesel in servizio in Italia grazie alla tecnologia ibrida, con pantografo elettrico e batterie, che si traduce in prestazioni all’avanguardia”. Soprattutto ha degli spazi ampi al suo interno, con sedie comode e posti dove un pendolare può “addirittura” distendere le gambe.

Il Rock è già, in un certo senso, una vecchia conoscenza. Realizzato completamente in Italia, piò raggiungere i 160 km/h di velocità massima e ospitare circa 1.400 persone, con oltre 700 sedute nella composizione più lunga. Al suo interno ci sono spazi per disabili, stalli per i bagagli e rastrelliere per biciclette e monopattini, dotati anche di prese per la ricarica. Inutile dire come questi mezzi abbiano letteralmente cambiato la vita dei pendolari, al netto, ovviamente, dei disagi che si verificheranno sempre e comunque.

La presentazione

Lunedì 20 novembre, alle 11:45 sul binario 1 della stazione di Roma Termini, verranno presentati i nuovi convogli. Ci saranno Maria Annunziata Giaconia, direttore business regionale e sviluppo intermodale Trenitalia, e Fabrizio Ghera, assessore Mobilità e Trasporti Regione Lazio.