VIDEO | Ecco come si costruiscono i nuovi treni per le metro di Roma

Vengono costruiti nello stabilimento Hitachi Rail di Reggio Calabria, l'azienda giapponese che ha vinto la gara per la fornitura dei 30 nuovi treni destinati alle metropolitane di Roma. In un video realizzato da Hitachi in collaborazione con Atac, è stato mostrato il processo di realizzazione dei nuovi convogli.

Nuovi treni per le metro di Roma

I treni Hitachi avranno un peso ridotto rispetto a quelli attualmente in circolazione. Saranno lunghi 106 metri e composti da 6 casse comunicanti. I mezzi avranno la guida bidirezionale e 24 porte per fiancata, 48 in totale. La capienza massima è di 1.204 passeggeri e verranno installati 204 posti a sedere, con 4 postazioni per i disabili. I treni viaggeranno ad una velocità massima di 80 chilometri orari. Sono state utilizzate tecnologie all’avanguardia per una migliore climatizzazione e un maggior confort acustico. Inoltre, i nuovi treni avranno un consumo ridotto rispetto a quelli attuali del 10%.

Quando arriveranno i nuovi treni

Bisogna fare chiarezza sui tempi di consegna e sull’effettiva circolazione dei treni lungo le metro di Roma. Entro aprile 2026 saranno consegnati 14 treni, otto dei quali nel corso del prossimo anno. In tutto, l’accordo quadro prevede la fornitura di 30 treni. Una volta consegnati, i treni dovranno ottenere l’autorizzazione per circolare, procedura per la quale ci vorranno alcuni mesi.