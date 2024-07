VIDEO | Ecco i nuovi tram di Roma: da giugno 2025 serviranno vecchie e nuove linee tranviarie

Sono rossi, bidirezionali e tecnologici. Andranno soprattutto a sostituire i mezzi più vecchi, ma una parte servirà ad incrementare il servizio sulle linee esistenti e per quelle nuove.

L’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, in occasione della presentazione di "Roma si muove" illustra i nuovi tram acquistati, con un investimento di circa mezzo miliardo di euro, e che entreranno in funzione per le strade di Roma a partire da giugno 2025. “Arriveranno i primi 40 degli oltre 100 che abbiamo acquistato - spiega Patanè -. Mentre contiamo di finire i lavori sulla rete traviaria e sul deposito di Porta Maggiore entro il mese di novembre, così da ripristinare totalmente le linee entro dicembre 2024 e in occasione del Giubileo”.