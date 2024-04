Cambiano i percorsi dei bus 708, 787 e 795. Tutte le informazioni

Dalla giornata di Pasquetta (1 aprile 2024) sono state apportate modifiche al trasporto pubblico cittadino. I bus che vedranno modificato il loro percorso sono il 708, il 787 (RomaTpl) e il 795.

Come cambia il 708

La linea 708 avrà un nuovo capolinea. Il bus allungherà il suo percorso arrivando al quartiere dei Fumetti con il nuovo capolinea a largo Tea Bertasi Bonelli e non più a via Iris Versari. Per arrivare nel nuovo punto l’autobus (da piazzale dell’Agricoltura, ndr) cambierà tragitto a via Armando Brasini. Da qui percorrerà via Ercole Drei, via Vico Consorti, via Bartolomeo Cavaceppi, piazza Guido Crepax, viale Aurelio Galleppini, ponte Sergio Petruccioli, largo Benito Jacovitti e viale Gianluigi Bonelli.

Nella direzione opposta la linea segue viale Gianluigi Bonelli, viale Hugo Pratt, via Vico Consorti, via Ercole Drei, via Armando Brasini, via Carmelo Maestrini per poi da via Iris Versari riprendere il tradizionale percorso. Queste modifiche riguarderanno anche le corse scolastiche prolungate a viale Caduti nella Guerra di Liberazione e viale Caduti per la Resistenza.

Il cambio di percorso ha portato all’attivazione di due nuove fermate: in direzione largo Tea Bertasi Bonelli in viale della Tecnica 55 metri prima di viale dei Campioni e per le corse scolastiche, (in entrambi i sensi, ndr) fermata a Caduti Liberazione/Renzini in viale dei Caduti nella Guerra di Liberazione.

Come cambia il 787

La modifica sostanziale per la linea 787 sarà l’unico capolinea individuato alla stazione metro B Eur Magliana. Diverse le fermate cancellate dell’autobus che nel quartiere dei Fumetti seguirà il seguente nuovo percorso: da viale Luigi Guglielmi percorre viale Bartolomeo Cavaceppi, via Aurelio Galleppini, viale Gianluigi Bonelli, viale Hugo Pratt, via Bartolomeo Cavaceppi per tornare su viale Luigi Guglielmi.

Come cambia il 795

Rimodulato il servizio del bus 795. Orari aggiornati disponibili al link selezionando il numero della linea, la direzione e il giorno