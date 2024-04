Ecco i nuovi autobus ibridi da 18 metri di Atac

Stanno facendo i test da diversi giorni ed attendono, nel deposito Atac di Tor Sapienza, di scendere in strada. Parliamo dei nuovi mezzi ibridi da 18 metri acquistati in vista del Giubileo 2025. 110 nuovi veicoli, prodotti dalla polacca Solaris, che andranno a potenziare il trasporto pubblico di Roma.

Nuovi di fabbrica, dal valore di quasi mezzo milione di euro ciascuno, i mezzi “rosso Atac”, dotati di un motore mildhybrid diesel euro 6, sono, come detto, nel deposito di Tor Sapienza. Qui si stanno facendo i collaudi di rito prima della messa in esercizio. Secondo quanto apprendere RomaToday il loro utilizzo effettivo è imminente ma ancora non si sa quando, di preciso, entreranno in servizio. La Solaris aveva vinto la gara per la fornitura dei mezzi, bandita da Società Giubileo Spa, a fine dicembre 2023 per un importo complessivo di 66 milioni di euro. Oltre alla fornitura, la gara prevedeva il servizio di manutenzione delle vetture per i prossimi 10 anni.

Le consegne

Una volta sottoscritto il contratto, Solaris aveva 275 giorni di tempo per fornire i primi 40 veicoli. A seguire, ne dovrebbero arrivare altri 40 dopo un mese (senza contare quello di agosto). Le tempistiche si faranno poi ancora più serrate, con altri 30 autobus da consegnare ad Atac, fino ad arrivare alla cifra complessiva di 110 mezzi. Prima della loro accettazione, i veicoli saranno sottoposti a collaudo che consisterà in alcune prove eseguite da tecnici Atac.

Le altre forniture

Di recente, la Solaris si è aggiudicata anche la gara per la fornitura dei 244 nuovi bus a metano. Dopo l’aggiudicazione, la società polacca era stata estromessa in seguito ad un ricorso della Romana Diesel, già fornitrice dei nuovi mezzi elettrici per Roma. Poi, però, il Consiglio di Stato ha ribaltato il giudizio del Tar, riammettendo la Solaris.