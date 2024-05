In servizio i nuovi bus da 18 metri presentati dieci giorni prima dal sindaco

Non si erano rotti nonostante fossero stati trasportati in officina. Il problema non era legato neanche alle procedure di collaudo. Mancava, “semplicemente”, un attestato di conformità della motorizzazione. Documento che oggi, lunedì 6 maggio, è arrivato e che ha permesso di far entrare in servizio i primi dieci autobus da 18 metri recentemente presentati dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Mezzi che, una volta “svelati” alla stampa, erano stati trasferiti dal deposito di Tor Sapienza all’officina di Nettuno, dove c’è il servizio manutentivo full service di Atac. Un trasloco che aveva fatto pensare a problemi meccanici degli autobus che, invece, erano integri e pronti all’uso.

La presentazione dei mezzi

Il 24 aprile il primo cittadino, insieme all’assessore alla mobilità, Eugenio Patanè, aveva presentato i primi 15 dei 110 nuovi autobus da 18 metri prodotti dall’azienda polacca Solaris, la stessa che fornirà a Roma 244 bus a metano. La presentazione era stata fatta contando che i mezzi sarebbero entrati in servizi di lì a breve. Mancava, infatti, un documento da parte della motorizzazione civile che doveva arrivare nel giro di pochissimo tempo. Qualcuno, però, non aveva fatto i conti con le festività ed i ponti. Una situazione che ha dilatato oltremodo le tempistiche. Evidentemente, sindaco e assessore, al momento di svelare le vetture, non avevano tenuto in considerazione la possibilità che la mancanza di un certificato potesse far slittare l’ingresso in servizio degli autobus.

Così, senza foglio, i mezzi non potevano prendere servizio. Si era quindi deciso di lasciarne 5 a Tor Sapienza e di spostarne 10 a Nettuno, in attesa di sbrigare quest’ultima incombenza. La frittata, ormai, era fatta. In molti, infatti, hanno pensato che i mezzi fossero difettosi visto che, almeno dalle parole del sindaco, sembrava che fossero già pronti all’uso. Tecnicamente lo erano ma a livello burocratico ancora no.

Autobus da 18 metri in servizio

L’assessore alla mobilità di Roma, Eugenio Patanè, in un’audizione presso la commissione Giubileo e mobilità, ha annunciato che oggi, lunedì 6 gennaio, i primi bus “jumbo” hanno preso servizio “sulle linee portanti del trasporto pubblico”. Le vetture, collocate presso lo stabilimento di Tor Sapienza e di Grottarossa, serviranno le linee 201, 280, 69, 791, 30, 705, 451,409, 20, 163,105. Oltre ai 15 bus già disponibili, i restanti verranno consegnati nel periodo compreso tra maggio e settembre 2024 e andranno gradualmente a sostituire l’attuale flotta Citelis da 18 metri. Per essere precisi, dovrebbero arrivare altri 40 mezzi tra un mese e poi altri 30 ogni mese fino all’esaurimento della commessa.