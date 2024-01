Trasporti, per le province previsti nuovi autobus: ne arriveranno 25 al mese

Venticinque autobus nuovi al mese per cinque mesi consecutivi. Non è una nuova “challenge” uscita dal web ma quanto prevede il bando di gara pubblicato da Astral per l’acquisto di 115 nuovi autobus per il trasporto pubblico. Una fornitura di mezzi da 32 milioni di euro divisi in due lotti, da completarsi entro la fine del 2025 e che andrà a servire l’intera regione Lazio, eccezion fatta per la città di Roma.

Il nuovo modello dei trasporti

L’esigenza di acquisto di nuovi mezzi nasce dal nuovo modello dei trasporti approvato nel 2020 dalla Regione. Questo prevede l’istituzione di 11 unità di rete, composte dai vari comuni del Lazio, per le quali, sulla base di caratteristiche ed esigenze dei territori, verranno suddivisi mezzi e risorse per l’espletamento del servizio da parte dei futuri concessionari dei trasporti.

Questa procedura prevede che l’Astral, nel corso dell’affidamento del servizio e a titolo di usufrutto gratuito, fronisca un parco veicoli per ogni singolo lotto e secondo scadenze temporali ben precise. La società della Regione Lazio, in considerazione dei valori fissati sulle undici unità di rete, dovrà assicurare l’entrata in servizio dei mezzi a partire dai primi mesi del 2025. Adesso, quindi, occorre procedere con le gare per realizzare, ed acquistare, i nuovi autobus.

Niente autobus elettrici

Bisogna subito sottolineare come non siano previsti autobus elettrici, in controtendenza rispetto a Roma e al servizio di bus periferici della Capitale. I due lotti, infatti, prevedono uno l’acquisto di 93 autobus di classe I, di lunghezza media, alimentati a CNG (metano compresso) e l’altro di 22 autobus, di classe A, alimentati a gasolio. I mezzi del primo lotto costeranno 300 mila euro l’uno, quelli del secondo “solo” 190 mila. Ovviamente parliamo di un diesel ecologico, con motori a gasolio a bassissimo tenore di zolfo (fino almeno a 5 ppm).

Consegne veloci

Un passaggio interessante della gara riguarda le tempistiche. Nel bando si specifica che “le consegne dovranno essere non inferiori a 25 veicoli ogni 30 giorni a decorrere dal 210° giorno, agosto escluso, dalla firma del contratto”. Quindi, con la scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il 19 febbraio, ipotizzando un’aggiudicazione tra aprile e maggio, i primi mezzi dovrebbero arrivare già da gennaio 2025.