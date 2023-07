Al Verano installate mappe per orientarsi e chiedere aiuto in caso di emergenza

Mappe fotografiche aggiornate per orientarsi e un pannello per sapere come chiedere aiuto in caso di emergenza. Sono quasi completamente installate 80 maxi-paline, a cura di Ama Roma, all'interno del cimitero monumentale del Verano.

Le mappe serviranno a facilitare l’orientamento e gli spostamenti dei cittadini all’interno del cimitero monumentale della Capitale, nonché a consentire ai visitatori in caso di necessità di avere tutte le informazioni utili per richiedere soccorso o assistenza. Sulle maxi-paline in metallo è esposta una mappa topografica aggiornata del Verano, con l'indicazione "voi siete qui" associato a un numero di postazione e a un puntale grafico. Alla base di ciascuna grande mappa è presente, inoltre, un pannello "S.O.S Cimiteri sicuri", che riporta sia i recapiti telefonici Ama sia il numero unico per le Forze dell’Ordine e il Soccorso Sanitario.

La segnaletica di nuova installazione è stata prodotta in due colori: il rosso per le fermate della navetta che garantisce gli spostamenti e in texture travertino per l'indicazione del luogo in cui ci trova, così da essere armoniche con il contesto in cui prevalgono manufatti marmorei.

“Un ulteriore tassello che si aggiunge al lavoro congiunto dell’amministrazione e di Ama per rendere sempre più accoglienti e curati i cimiteri della città - le parole dell'assessore Sabrina Alfonsi - . In particolare, al Verano, con l’installazione diffusa della nuova segnaletica, oltre a fornire ai cittadini un utile strumento di orientamento e di assistenza in caso di necessità si mettono a disposizione mappe informative con l’obiettivo di rendere più facilmente fruibile il cimitero sia come luogo di culto, sia come importante e prezioso patrimonio storico della Capitale”. “Prosegue lo sforzo dell’azienda nel lavoro di riqualificazione dei cimiteri capitolini – dichiara il presidente di Ama Spa. Daniele Pace –. Il Verano, con i suoi 83 ettari e le sue 21 zone, è uno dei cimiteri più grandi d’Europa. La nuova segnaletica verticale rende più semplice visitare il cimitero monumentale della Capitale e rappresenta un importante presidio per la sicurezza degli stessi visitatori".