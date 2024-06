Licenze taxi a Roma, costeranno 73 mila euro l'una. Chiesta più attenzione per i portatori di handicap

Serviranno ancora più licenze e tariffe più vantaggiose per gli utenti. L’Autorità di regolazione trasporti ha pubblicato il suo parere in merito al futuro bando taxi del Comune di Roma che, salvo imprevisti, dovrebbe essere pubblicato entro il mese di luglio. L’Art ha, tutto sommato, dato un giudizio positivo sul bando pensato dal Campidoglio seppur con alcune precisazioni. Intanto, è stato reso noto quanto costeranno le nuove licenze: 73 mila euro quelle ordinarie, 58.400 quelle per il trasporto per persone con mobilità ridotta.

Nuove licenze

Ormai è cosa nota che il Comune di Roma metterà a bando 1.000 nuove licenze a titolo oneroso. Nel parere di Art si evidenzia quanto sia difficile stabilire, effettivamente, di quante nuove auto bianche abbia bisogno la Capitale. Roma ha proceduto ad analizzare le richieste di corse rimaste inevase (oltre 4 milioni nel 2023, pari complessivamente al 30,26% del totale di richieste di servizio pervenute) attraverso i dati ottenuti da tre delle cooperative locali, alle quali afferiscono il 70% circa delle attuali licenze.

L’Autorità di regolazione trasporti ha invitato il Campidoglio a modificare l’attuale regolamento “indicando gli elementi generali afferenti alla tipologia dei veicoli nonché le modalità e/o i criteri da seguire per la determinazione quantitativa del contingente”. Inoltre, rispetto al numero di nuove licenze proposte da Roma pari a 2.330 (1.000 più le doppie guide tra quelle già attivate e quelle in corso di attivazione) “quale ampliamento dell’attuale contingente” sono da considerarsi, “cautelativamente, come una stima per difetto del fabbisogno reale”. Secondo l’Art, quindi, ne servirebbero ancora di più. Per questo, “è necessario che Roma Capitale provveda in prospettiva a rivalutare i fabbisogni effettivi di nuove licenze sulla base sia di analisi sulla propensione all’uso dei taxi delle diverse categorie di utenza potenziale, sia di un adeguato sistema di monitoraggio del servizio taxi”.

In ogni caso, “nelle more dell’attuazione di un tale sistema di monitoraggio”, l’Art valuta “favorevolmente l’aumento del contingente delle licenze taxi mediante il rilascio, in una prima fase, del numero di licenze previste da Roma Capitale”.

Diffusione sul territorio

Tra le raccomandazione dell’Autorità c’è quella di incrementare, come detto, le attività di controllo sul rispetto, da parte dei tassisti, della presa in carico delle chiamate “in ottemperanza agli obblighi di effettuazione del servizio nei confronti di tutti gli utenti ricadenti nel bacino di competenza, del rispetto del regolamento e dei turni”. Per questo, è opportuno che Roma Capitale ridetermini “il numero e/o la distribuzione delle aree di stazionamento dei taxi al fine di garantire una maggior copertura territoriale del servizio”. Infine, è necessario “che Roma Capitale adotti una Carta della qualità del servizio taxi”.

Il costo delle licenze

Secondo le informazioni fornite da Roma Capitale, nel 2022 si sono registrati 141 trasferimenti di licenza, di cui 91 a titolo oneroso; nel 2023 i trasferimenti di licenza sono stati 166, di cui 122 a titolo oneroso. Il valore medio delle transazioni nel mercato di rivendita delle licenze taxi risulta circa di 129.000 euro. Roma Capitale intende rilasciare 850 licenze ordinarie a fronte di un importo di 73.000 euro insieme a 150 licenze vincolate all’impiego di taxi per persone con mobilità ridotta a fronte di un importo scontato del 20% rispetto alle licenze ordinarie e quindi pari a 58.400 euro. per queste ultime, dice l’Art, è necessario che Roma preveda sconti maggiori del 20%

Utilizzo degli introiti

L’ente intende utilizzare il 20% degli introiti derivanti dal rilascio delle nuove licenze per finanziare alcune iniziative di miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea, come il rinnovamento del parco autovetture con veicoli elettrici, l’assegnazione di incentivi per l’incremento dei veicoli attrezzati per il trasporto di pmr, lo sviluppo di un portale web dedicato al servizio taxi e sviluppo di sistemi tecnologici per la gestione e il monitoraggio del servizio taxi. Secondo l’Art, i proventi dovrebbero esseri utilizzati solo per l’incremento dei veicoli per i portatori di handicap e per lo sviluppo dei sistemi di monitoraggio. Insomma, Roma deve sapere con esattezza cosa fanno le auto bianche in città.

Per questo, l’Autorità ritiene opportuno “che Roma Capitale incentivi l’impiego dei tassametri dotati di gps, in grado di monitorare in tempo reale la posizione del veicolo ed inviare i dati di servizio ad un server remoto per analisi successive, nonché di mantenere in memoria le informazioni in merito alle corse effettuate”.

Nuove tariffe

Roma ha proposto un aumento generalizzato delle tariffe. Una delle novità più importanti pensata per rendere più appetibili le corse brevi, è l’introduzione della “corsa minima”, componente già presente nei tariffari di molte altre città italiane. L’effetto prodotto da queste misure “è un aggravio per le corse con percorrenze fino a 2-3 km va attenuandosi per le corse con percorrenze più lunghe”. La relazione presentata all’Art dal Campidoglio motiva questa scelta “con l’obiettivo di incentivare lo svolgimento delle cosiddette corse brevi che ad oggi, dalle analisi condotte sui dati di servizio acquisiti da Roma Capitale, registrano un alto tasso di domanda inevasa».

Molto importante il parere dell’Art sulle tariffe predeterminate come quelle, ad esempio, dagli aeroporti al centro città. Tenendo conto che il nuovo regolamento deve “favorire l’utente”, l’autorità ritiene necessario “che le tariffe predeterminate siano trasformate in “tariffe massime garantite”, per l’applicazione delle quali il tassametro dovrà essere sempre attivato all’inizio della corsa e il prezzo applicabile sarà il minore tra quello calcolato con le tariffe a consumo e la tariffa predeterminata”.

Infine, è necessario che il tariffario “venga reso disponibile anche in lingua inglese e venga pubblicato presso i luoghi di maggiore richiesta del servizio (es.: stazione ferroviaria, porto, ospedale, uffici di informazione turistica, posteggi taxi), nonché sul sito internet dell’ente, insieme al regolamento, in un’apposita sezione dedicata al servizio taxi”.