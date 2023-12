VIDEO | La nuova vita di Tor Bella Monaca: avvio ai cantieri del Piano integrato con il Pnrr

“Siamo nei tempi, forse i primi in Italia, per un progetto straordinario e per il quale siamo fiduciosi dell’ottenimento totale dei fondi del Pnrr”. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, appare ottimista. Non solo del risvolto positivo circa i fondi europei da investire sul piano integrato di Tor Bella Monaca, del valore di 125 milioni in totale, ma anche degli effetti che questo intervento potrà avere su questo territorio.

Riqualificazione urbana, sicurezza, inclusione. Queste le parole chiave usate più volte durante la presentazione del progetto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 7 dicembre, nella sala cinema di via Fernando Conti. Insieme al primo cittadino, qui in occasione dell’avvio dei cantieri, c’è "mezza" Giunta comunale, quella impiegata nell’ambizioso progetto: Tobia Zevi (Patrimonio e Politiche dell’abitare), Claudia Pratelli (Scuola e Lavoro), Maurizio Veloccia (Urbanistica), Barbara Funari (Politiche sociali). Presente anche la presidente dell’assemblea capitolina, Svetlana Celli, e il presidente del VI municipio, Nicola Franco: “Qui si sta facendo quello che è mancato per decenni - dice Franco -. Più importante della riqualificazione urbana è quella sociale, dove può iniziare la rinascita del territorio”.

Ad essere interessato dal progetto è l’R5 che sorge su via dell’Archeologia, meglio conosciuta come “Ferro di Cavallo”, una delle piazze di spaccio più redditizie di Roma. Il rifacimento degli oltre 1200 alloggi con efficientamento energetico, al piano terra una riorganizzazione capace di ospitare la sede del Museo delle Periferie Rif, che sarà uno spazio aperto alla città e ai cittadini con sala espositiva, biblioteca, laboratori, bookshop, cafè. Mentre al primo piano ci saranno spazi co-working e altri destinati a servizi per gli studenti. In altre parti sono previsti alloggi condivisi come case per studenti, cohousing e altre soluzioni abitative simili. Verranno inoltre valorizzati fondamentali presidi sociali già esistenti come la palestra di boxe, il centro diurno “La Rosa dei Venti”, i laboratori della Comunità di Sant’Egidio e la Ludoteca “Casa di Alice”.

Ma anche la realizzazione di una torre residenziale per 32 alloggi nella corte centrale che garantirà da un lato sistemazioni provvisorie per gli abitanti durante i lavori interni agli appartamenti, dall’altro nuove case popolari da assegnare in futuro a chi è in graduatoria. Piano per la mobilità e il verde, ma anche progetti per le scuole e per il lavoro: “Qui come a Corviale avvieremo il progetto sperimentale ‘Territori a disoccupazione zero’ dove grazie alle interlocuzioni con gli abitanti proveremo a creare opportunità lavorative per i reali bisogni del territorio”, spiega Pratelli.

Inaugurato anche “Spazio Cantiere”, in via Fernando Conti 99, l’ufficio immaginato per garantire agli abitanti del quartiere tutte le informazioni sui progetti e i lavori. Aperto lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10 alle ore 16, metterà a disposizione materiale informativo, pannelli esplicativi degli interventi e personale incaricato da Roma Capitale. Proprio in questa sede sono ad esempio già partiti da una decina di giorni gli incontri con le famiglie del comparto R5 per favorire il costante confronto e la condivisione con i residenti rispetto alle modalità di intervento e di trasferimento necessari a far partire i lavori. Sono infatti già 112 gli appartamenti del complesso soggetti a interventi di riorganizzazione e riqualificazione presi in carico dall’uficio Patrimonio capitolino che sta prevedendo gli alloggi alternativi: circa 50 appartamenti sono già disponibili per essere affidati agli assegnatari.

“È una giornata storica - dice Celli -, frutto di una preziosa sinergia e di un percorso di partecipazione e confronto con associazioni e residenti che si è concretizzato in un significativo lavoro di co-programmazione e co-progettazione”. “Tutti parlano dei tanti cantieri in città - conclude il Sindaco -, ma per noi è importante che il più grande di tutti sia in una periferia, a Tor Bella Monaca”.