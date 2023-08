Entro Natale il liceo magistrale avrà una sede succursale

Ancora cinque mesi e il liceo "Vittoria Colonna" di via del Monte della Pietà avrà una sede succursale. Il grido d'allarme per la carenza di spazi era stato lanciato dalla comunità scolastica dell'istituto magistrale, il primo del Regno d'Italia, nato nel 1872 all'interno di un edificio storico vincolato. Da quel momento la Città Metropolitana si è messa a lavoro e sembra essere vicina a una soluzione.

Una succursale per il primo storico liceo magistrale del Regno d'Italia

A farlo sapere è il delegato all'edilizia scolastica dell'ex provincia, Daniele Parrucci. "Abbiamo incontrato la dirigente scolastica e i rappresentanti del consiglio d'istituto - ha dichiarato il dem - e insieme abbiamo affrontato le difficoltà che l'istituto vive da tempo per la mancanza di spazi, generati nostro malgrado da una conformazione dell'edificio storico datato 1600, ipervincolato e difficilmente modificabile". Una situazione amplificata dalla presenza di tre indirizzi di studio e dalla qualità dell'offerta scolastica che, aggiunge Parrucci "contraddistinguono il liceo e che hanno comportato negli anni la creazione di classi in più rispetto alla capienza massima dell'istituto".

Le nuove classi saranno all'interno di altri licei di zona

Sul tavolo ci sono varie opzioni, ma il destino è segnato: le nuove classi verranno individuate all'interno di altri licei, presenti nelle immediate vicinanze del "Vittoria Colonna", nel cuore della città storica. "Siamo convenuti sulla necessità non più procrastinabile - aggiunge Parrucci - di dotare il liceo di una sua succursale, per decongestionare la sede centrale e rendere nuovamente fruibili spazi comuni ad oggi non utilizzabili, come l'aula magna, gli uffici della presidenza, la sala docenti, gli spazi per il personale ausiliario e i due laboratori. Come Città Metropolitana ci siamo dati come scadenza, per verificare la fattibilità dell'opera ed individuare gli spazi necessari in istituti scolastici di prossimità, fino alla prima settimana di settembre".

La consega entro Natale 2023

L'obiettivo concreto è quello di consegnare le nuove aule, probabilmente cinque per coprire un intero ciclo scolastico, entro Natale: "Nel mese di settembre confidiamo inoltre - conclude il consigliere metropolitano - per permetterci di iniziare i lavori e dare la possibilità al liceo di far partire l'anno scolastico senza troppi problemi logistici, in un supporto da parte dell'Usr Lazio per addivenire ad una soluzione temporanea nella distribuzione e razionalizzazione degli spazi all'interno del plesso di Via dell'Arco del Monte, 99".