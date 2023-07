Attesa finita. Fiorello ha trovato la nuova location per Viva Rai2! “Ci siamo quasi” - ha twittato lo showman postando una sua foto con sfondo rosso accompagnata dagli hashtag “location” e “vivarai2”.

La nuova location di Viva Rai2!

Secondo un’indiscrezione raccolta dall’agenzia LaPresse la trasmissione di Fiorello potrebbe andare in onda dal Foro Italico, il complesso sportivo ai piedi di Monte Mario e a due passi da Ponte Milvio. Ma per adesso sull’ufficialità tutto tace. Intanto i fan sperano di vedere il loro idolo sotto casa e si moltiplicano gli appelli che invitano Fiorello e la sua squadra nelle vie e nelle piazze di Roma, da nord a sud. Offerte da tutta Italia.

Fiorello ringrazia i quartieri di Roma

“Grazie a tutti quei quartieri di Roma, ma possiamo dire di tutta Italia, che si sono offerti come location per #vivarai2! Un affetto incredibile! Grazie per tutto l’amore che ci sta arrivando” - aveva scritto il conduttore che per settimane era stato alla ricerca di un luogo che ospitasse il suo programma dopo le proteste dei residenti di via Asiago che, indispettiti per il trambusto nelle prime ore del mattino, hanno costretto Viva Rai2! al trasferimento altrove.

Molte le zone di Roma che si sono candidate come location: un appello era arrivato dal minisindaco di Tor Bella Monaca, un altro da Roma nord che dopo aver fatto da sfondo ad Edicola Fiore sognava - e forse con il Foro Italico può farlo ancora - di vedere Fiorello da vicino.