Una nuova linea bus sino alla fermata della metro: cambia la mobilità

Una linea nuova di zecca per collegare meglio le diverse zone del quartiere e modifiche al percorso di quelle già esistenti per ottimizzarle: da lunedì 16 gennaio gli abitanti di Laurentino-Fonte Ostiense assisteranno a una “mini rivoluzione” della mobilità pubblica, complici alcune modifiche apportate da Atac in accordo con il dipartimento trasporti.

Nuova linea bus 724: il percorso

La novità principale è che debutterà la nuova linea 724, che fornirà ai quartieri di Fonte Ostiense e Ferratella un collegamento diretto con la metro B, l’Eur e l’ospedale Sant’Eugenio. Il capolinea sarà a via Carlo Emilio Gadda. Da qui, il percorso sarà su viale Marinetti, via Sapori e viale Silone, viale Carlo Levi e via Cristoforo Colombo.

Poi l’itinerario continuerà su viale Cesare Pavese e viale dell’Umanesimo, quindi il Sant’Eugenio e la metro B alla stazione Eur Fermi, per fermarsi all’altro capolinea, quello di piazzale dell’Agricoltura. La linea sarà attiva dal lunedì al sabato, con prima e ultima corsa saranno rispettivamente alle 6,30 (da via Gadda) e alle 21,30 (dall’Eur).

Nuova linea bus 724: gli orari

La nuova linea bus 724 osserverà i seguenti orari:

Da piazzale dell'Agricoltura: 7-21,30, con corse anche alle ore 6,20 (sabato, ore 6.21), 6,48 (sabato, ore 6,51) e 7,16 (non si effettua al sabato) da viale Marinetti/Joyce per via Carlo Emilio Gadda.

Da via Carlo Emilio Gadda: 6,30-21, con corse anche alle ore 6,44 (sabato ore 6,41) da Umanesimo/Oceano Atlantico per Agricoltura.

Come cambiano le linee bus

Sul fronte dei collegamenti già attivi, a cambiare percorso saranno le linee 778, 779, 788 e 078.

Dal 16 gennaio la linea 779 non passerà più sulla Colombo e diventerà circolare, con capolinea unico a piazzale dell’Agricoltura. Le modifiche riguarderanno il servizio all'interno della zona di Fonte Ostiense-Laurentino 38, e la deviazione di percorso sulla direttrice viale della Tecnica-viale Tupini. All'Eur i bus della 779 percorreranno viale Beethoven, viale America, viale della Tecnica, viale dell'Oceano Pacifico, via Avignone anziché percorrere viale America, via Cristoforo Colombo e viale dell'Oceano Pacifico. Nella zona del Laurentino 38, la linea 779 seguirà un percorso circolare in senso antiorario e da viale Giorgio Ribotta i bus percorreranno viale Ignazio Silone, via Francesco Sapori, viale Filippo Tommaso Marinetti e via Carlo Levi per tornare in via Giorgio Ribotta.

La linea 078, invece, lascerà il tratto del suo percorso su via Vivanti-via Umile, deviando il percorso su via Beata Vergine del Carmelo.

La linea 778 da circolare diventerà a doppio capolinea: Eur-viale America (al posto di via Laurentina) e Mostacciano-via Beata Vergine del Carmelo. Sostituirà la 078 su via Vivanti-via Umile. Eliminate inoltre le fermate di stazione Laurentina (numero 72242); viale dell'Aeronautica (72920, 72921, 72883); via Laurentina (fermata numero 82613). Inoltre, per la chiusura di via Nairobi, la linea è al momento deviata. In direzione Mostacciano, non effettuerà più le fermate di via Caterina Troiani e le fermate di via di Decima numero 70288 e 70276. Direzione Eur, farà una nuova fermata in via delle Comete, 75 metri prima di via Caterina Troiani.

La linea 788, infine, non percorrerà più viale Egeo, che continuerà a essere servito dalla 787, e transiterà su viale Tupini con deviazione su viale America, viale Beethoven e viale Europa per raggiungere la stazione metro di Eur Palasport. Per la 788 modifiche anche nelle zone di Mostacciano e via Carucci. Nella zona di Mostacciano la 788 non effettuerà più le fermate di via degli Astri, via dell'Orsa Minore e via Caterina Troiani. I bus transiteranno in via di Decima. Inoltre la 788 non percorrerà più via Mario Carucci e via dei Boccabelli ed effettuerà nuove fermate in via Laurentina, 80 metri dopo via dei Boccabelli e in via Orazio Tedone.