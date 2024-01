Capodarte 2024, nuovo record di presenze per il Capodanno culturale di Roma

Sono state più di 55mila le persone, tra cittadini romani e turisti, che il 1° gennaio hanno animato la terza edizione di Capodarte 2024, la rassegna culturale gratuita organizzata da Roma Capitale.

I numeri di Capodarte 2024

Rispetto all'edizione 2023, c'è stato un incremento di 22mila visitatori portando così il totale a superare le 55mila presenze, come comunicato da Zètema Progetto Cultura, società partecipata al 100% da Roma Capitale che gestisce siti ed eventi culturali. Un bilancio "più che positivo", conseguenza di un calendario animato da oltre 80 eventi tra concerti, visite guidate, conferenze, proiezioni, mostre, laboratori, spettacoli e attività rivolte sia agli adulti sia ai bambini. Nel 2022 la prima edizione aveva portato nei musei e nelle piazze di Roma 15mila persone.

Musei e siti archeologici gratis per un giorno

Gli appuntamenti hanno coinvolto circa 50 spazi in tutti i municipi di Roma: Musei Civici, aree archeologiche della Sovrintendenza, spazi espositivi di Roma Capitale, biblioteche comunali, teatri e cinema. Ma anche piazze, vie, chiese e luoghi che, solo per l'occasione di Capodarte 2024, sono stati aperti gratuitamente al pubblico. Chi ha deciso di trascorrere il primo giorno del nuovo anno tra musei e spazi culturali, ha potuto visitare le mostre attive senza pagare il biglietto, ma anche ascoltare conferenze tenute da personalità accademiche. Sette gli incontri filosofici organizzati, in vista del Congresso Internazionale di Filosofia che avrà luogo proprio a Roma in agosto.

Concerti nelle piazze di Roma

Le più importanti piazze e ville della città sono diventate palcoscenici per i concerti che hanno caratterizzato la terza edizione di Capodarte 2024, da piazza di Spagna a piazza del Popolo, dal Tridente a piazza del Campidoglio e Villa Borghese. Quindici in totale i concerti organizzati, uno in ogni municipio di Roma.

"Anche questa volta Roma ha salutato l’inizio del nuovo anno insieme alle tantissime iniziative di Capodarte - ha commentato l'assessore alla Cultura, Miguel Gotor -, offrendo a romani e turisti concerti, visite guidate, conferenze, proiezioni, mostre, laboratori, spettacoli e attività per grandi e piccoli. Una bella festa di cultura, riflessione, emozioni e svago che siamo contenti di aver condiviso con così tante persone".

Oltre 15 istituzioni ed enti coinvolti

Promossa dall'assessorato alla cultura di Roma Capitale, Capodarte 2024 ha visto il coordinamento del dipartimento attività culturali in collaborazione con Biblioteche di Roma, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e numerose istituzioni che compongono il tavolo tecnico per la produzione culturale contemporanea: Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Fondazione Cinema per Roma, Fondazione Musica per Roma, Azienda Speciale Palaexpo, Fondazione Romaeuropa, Teatro dell'Opera di Roma, Fondazione Teatro di Roma, Acquario Romano – Casa dell’Architettura, Centro Giovani Municipale di Trastevere, Istituto Nazionale di Studi Romani, Municipio Roma IX Eur, Nuovo Cinema Aquila, Teatro del Lido, Teatro Tor Bella Monaca e Teatro Villa Pamphilj. Il supporto organizzativo è stato di Zètema Progetto Cultura.