Oltre 76mila visitatori alla Notte dei musei. Numeri da record per il Museo di Roma

Oltre 76mila romani (e non solo) hanno approfittato della Notte dei musei di sabato 24 maggio per visitare, gratuitamente o al prezzo simbolico di un euro, alcuni dei siti culturali più importanti della città. Dove, per l’occasione, sono andati in scena spettacoli con ospiti speciali fino all’alba di domenica 19.

I numeri della Notte dei musei 2024

Il dato sui visitatori, oltre 76mila, è in aumento rispetto a quello dello scorso anno (73mila) e del 2022 (70mila). A dare il via alla manifestazione di quest’anno, il concerto per voce, piano e chitarra che ha visto protagonista Alessandra Amoroso nello scenario del parco Archeologico del Celio, da pochi mesi restituito alla fruizione di cittadini e turisti. Visibilmente emozionata e davanti a oltre 5mila spettatori, l’artista ha aperto la serata con “Fino a qui” per poi ripercorrere la sua carriera con alcuni grandi classici del repertorio come “Comunque andare” e alcuni brani delle origini come “Immobile”. Grande commozione al momento dell’esecuzione di “Stella incantevole”, brano tratto dal primo album “Stupida” del 2009. I Mercati di Traiano-Museo dei Fori Imperiali sono invece stati il palcoscenico dell’altro evento di punta, le coreografie di Jacopo Godani su musiche dal vivo che, con la performance Framing Reality, ha acceso di un’insolita luce le volte del complesso monumentale attirando la curiosità dei tanti visitatori, oltre 5mila in fila per ammirare da vicino la performance e l’intera area museale. Il Museo di Roma ha fatto registrare cifre record con oltre 7mila presenze, così come i Musei capitolini, con più di 6mila ingressi. La Notte dei Musei di Roma è promossa da Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, e organizzata da Zètema Progetto Cultura.

Gualtieri: "Un grandissimo successo di pubblico"

''Una bellissima serata di festa per la nostra città questa 14° edizione della Notte dei musei 2024 - annuncia dai suoi canali social il sindaco Gualtieri durante la notte -. Un grandissimo successo di pubblico: l'arte, la cultura, la musica, la bellezza di Roma non smettono di incantare romani e turisti che stanno approfittando delle tante iniziative di questa notte straordinaria. I musei sono luoghi vivi dove è anche bello incontrarsi, scambiarsi idee, pensieri, emozioni".