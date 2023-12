Domani c'è sciopero, Roma si illumina con nuovi impianti. ASCOLTA il podcast di oggi 14 dicembre

Le notizie di oggi, giovedì 14 dicembre a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Braccio di ferro tra Salvini e i sindacati per ridurre lo sciopero dei trasporti di domani a 4 ore, 65 milioni di euro per l'illuminazione pubblica, arrestato un ladro seriale, presentato il restauro multimediale delle Domus Romane di Palazzo Valentini, Kevin Spacey in città.