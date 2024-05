Nonno Atac compie 100 anni: festa con torta e giro su un tram storico

Una torta e un giro sul tram storico per festeggiare "Nonno Atac", come viene chiamato Emilio Polidori, per una vita alla guida di filobus e tram a Roma e che, dopo oltre quarant’anni dalla pensione, è tornato nella sede centrale di Atac, in via Prenestina 45, per festeggiare i suoi 100 anni.

La festa in via Prenestina

Nella sede di via Prenestina, infatti, è stata organizzata una festa per Polidori, che ha tagliato un traguardo così importante come quello dei 100 anni. Da tempo Emilio desiderava tornare nella “sua” azienda che, nonostante il lungo tempo trascorso, “è rimasta nella sua memoria e nel suo cuore”, spiega Atac in una nota. Così l’azienda si è mobilitata e ha organizzato una cerimonia alla presenza del direttore generale, Alberto Zorzan, e dell’assessore alla Mobilità, Eugenio Patané, per celebrare Polidori, subito soprannominato “Nonno Atac”. Nel corso della festa, con brindisi e taglio della torta, è stata donata al festeggiato la maglia della nuova divisa che i tranvieri indossano oggi e una medaglia di Roma Capitale. Polidori è salito con ospiti e invitati su uno dei tram storici custoditi in via Prenestina, per un breve giro nel quartiere dove per tanti anni ha lavorato proprio come conducente di tram.

Una vita in Atac

Nato nel 1924, Emilio Polidori comincia a lavorare in Atac non ancora 18enne, nel 1942. I colleghi lo chiamano “a ragazzi'”. Dopo appena un anno dall’inizio del lavoro, viene chiamato alla leva, al nord, come carabiniere. Dopo la fine della guerra, torna in Atac. Prima a guidare i filobus della rimessa di Montesacro e poi i tram del deposito di Porta Maggiore, dove rimane fino al 1982, quando arriva la meritata pensione.