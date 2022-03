Ucraina, fuggita dalla guerra con le nipotine: nonna Zoriana trova casa

Nonna Zoriana ha trovato casa. Fuggita dalla guerra in Ucraina con le sue nipotine la donna, dopo un lungo viaggio, è arrivata a Roma in cerca di accoglienza e un tetto sicuro per le bambine. Per qualche giorno ha vagato per la città chiedendo aiuto a volontari e associazioni senza trovare risposta. Mercoledì scorso l’appello raccolto da ‘Chi l’ha visto’ con la donna che ha chiesto aiuto e un riparo per trascorrere le notti romane.

Nonna Zoriana e le sue nipoti trovano casa

Tante le offerte di ospitalità giunte alla trasmissione Rai, ma alla fine è intervenuta la protezione civile della regione Lazio, che ha trovato una sistemazione all’intera famiglia. Nonna Zoriana e le due nipoti, dopo il tampone anti-Covid, sono state trasferite in una struttura alberghiera della Capitale nell’ambito del programma avviato dalla Regione Lazio di primi interventi a sostegno della popolazione ucraina in fuga dalla guerra.

"Dopo essere fuggita dalla guerra in Ucraina, abbiamo aiutato Nonna Zoriana a trovare un alloggio per lei e per le sue nipotine. Grazie a Chi l'ha visto? per la segnalazione: siamo intervenuti per trovare una soluzione. Tutto il Lazio è mobilitato per garantire accoglienza ai rifugiati, in stretto coordinamento con il Governo e la Protezione Civile" - lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

L’accoglienza di Roma per gli ucraini

Una macchina, quella dell’accoglienza, in piena attività. Lo scorso 3 marzo è stato firmato un protocollo tra il Campidoglio e Federalberghi, per iniziare a raccogliere le disponibilità da parte delle singole strutture con le quali il comune di Roma firmerà convenzioni singole. A contribuire economicamente sarà proprio la Vapitale. Un primo aiuto concreto, messo in campo dalla task force voluta dal sindaco Roberto Gualtieri, che si somma ai primi supporti privati che alcuni cittadini stanno dando agli ucraini che sono già arrivati a Roma a bordo dei pullman nei giorni scorsi. A coordinare l'accoglienza, ci sarà la Prefettura.