Nonna e nipote in fuga dalla guerra in Ucraina, la salvezza a Roma

Le prime persone in fuga della guerra, seppur per via autonoma, sono arrivate a Roma. Si tratta di una nonna e la sua nipotina di 7 anni, provenienti dalla zona ucraina di Mykolaiv, vicino Odessa. Dopo un viaggio dal confine fino in Moldavia, come riporta l'agenzia Ansa, sono riuscite ad entrare in Romania e da qui in aereo fino a Roma. Una volta sbarcate, si sono presentate negli uffici della polizia di frontiera per chiedere lo status di rifugiate.

È il primo caso di cittadini ucraini in fuga dal conflitto giunti in aereo allo scalo romano dell'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino. Nonna e nipote, zaino in spalla, hanno chiesto asilo politico raccontando che ad attenderle in Italia c'è il papà della bimba, figlio dell'anziana, e che li ha guidati nel tragitto tramite il telefonino.

La questura di Roma ha compiuto le verifiche, da procedura, avvalendosi anche di un interprete. In situazioni come questa, c'è la possibilità di avanzare la richiesta di status di rifugiati entro otto giorni dall'ingresso in Italia, direttamente alla questura oppure in aeroporto (iter seguito in questo caso), da dove poi la polizia di frontiera inoltrerà la richiesta. Una volta terminata la formalizzazione degli atti, la nonna e la bambina nei prossimi giorni potranno presentarsi in questura per la definizione della richiesta di rifugiate.

L'accoglienza a Roma

Nel frattempo Roma, anche a livello politico, si sta muovendo. Il sindaco Roberto Gualtieri ha fatto sapere di aver già messo in piedi una task force operativa. Il gruppo di lavoro sarà coordinato dall'assessora alle politiche sociali Barbara Funari e sarà composto tra gli altri dal delegato alla sicurezza Mario Mei e dal delegato alle politiche per l'integrazione e immigrazione Marco Pacciotti.

Nel corso della prima riunione della task force si è decisa l'immediata attivazione del circuito sistema accoglienza e integrazione per i profughi, la verifica con gli operatori del settore ricettivo della disponibilità di possibili sistemazioni, l'apertura di un tavolo con tutte le associazioni di volontariato.

Ieri, in prefettura, è andato in scena un consiglio territoriale per l'immigrazione dove si sono delineate le linee guida per fare un'analisi delle strutture di accoglienza che potrebbero ospitare i profughi ucraini. Nei prossimo giorni, appena il Viminale darà un numero esatto di primi rifugiati in arrivo, il comitato si riunirà nuovamente per determinare la destinazione di chi sta fuggendo dalla guerra.