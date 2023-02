Noemi Bocchi racconta la sua malattia sui social. Totti: "Ti starò vicino"

“Grazie ai racconti delle donne piene di coraggio ho trovato la forza di raccontarvi cosa invalida le mie giornate”. Inizia così lo sfogo che Noemi Bocchi, compagna dell’ex capitano giallorosso Francesco Totti, ha affidato ai social. La donna, con un post su Instagram, ha raccontato di soffrire di diastasi addominale. Tanti i messaggi di vicinanza e solidarietà, tra tutti quello del compagno: “Ed io ti sarò vicina”.

La storia di Noemi Bocchi e Francesco Totti, che tanto ha animato il gossip negli ultimi mesi, procede a gonfie vele. I due, archiviati gli ex, vivono insieme in un attico a Roma nord e trascorrono il tempo tra impegni e vacanze. Lei, già mamma di due bambini, solo recentemente ha deciso di rendere pubblico il suo profilo Instagram, prima blindatissimo. Ed è proprio attraverso il social che Bocchi ha deciso di raccontare le sue paure e le sue ansie, ma soprattutto la malattia di cui soffre.

“Dopo i parti ho iniziato a star male e da tutti venivo liquidata con un: hai partorito, è normale. Dopo 8 anni dalla seconda gravidanza ho scoperto che quello che avevo ha un nome e racchiude tutti i sintomi che ho: Soffro di Diastasi Addominale. Ho scoperto di averla grazie ai gruppi Facebook in cui ci sono donne che con la loro testimonianza danno coraggio ad altre donne. Questa cosa mi ha colpito molto: Donne che si sostengono per superare un malessere non capito nè dalle famiglie, nè dalla società. Un intervento che passa come estetico, ma di estetico ha ben poco” si legge nel post di Bocchi.

E non è passato inosservato il commento dell’ex capitano giallorosso alla foto postata dalla compagna: “Ed io ti starò vicino”. Intanto, Bocchi ha condiviso un nuovo post per parlare ancora della malattia e dell’intenzione di sottoporsi a un intervento chirurgico.