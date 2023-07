Fioccano le multe per le auto più vecchie: ecco la singolare protesta contro la Ztl Fascia Verde

Parecchi residenti di San Lorenzo la mattina dell'11 luglio si sono ritrovati una multa in bella vista sul tergicristallo dell'automobile. Divieto di sosta? No. Macchina troppo vecchia. E' così che un neonato comitato contrario alla Ztl Fascia Verde ha deciso di fare il suo esordio, colpendo nel quartiere lungo la via Tiburtina.

Le finte multe alle auto vecchie

Qualcuno avrà pensato fosse vera, altri se ne saranno accorti subito notando la facciona di Gigi Proietti, nel ruolo di vigile, stampata sul foglio. Sta di fatto che le finte multe lasciate sulle vetture in sosta a San Lorenzo, nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 luglio, non sono passate di certo inosservate. Anche perché in alto troneggiava il logo di Roma Capitale perfettamente riprodotto.

Cosa c'è scritto nei verbali-fake comparsi a San Lorenzo

Poco sotto, però, ecco la frase che svela lo "scherzo". Nelle motivazioni della sanzione, che il comitato quantifica tra i 163 e ai 658 euro, si specifica che il proprietario del mezzo "non potendosi permettere una macchina ibrida o elettrica di ultima generazione, guidava dentro la nuova Ztl istituita dal sindaco Gualtieri un'autovettura da povero". Perché il punto è anche e soprattutto questo: chi è contrario alla Ztl Fascia Verde rivendica l'impossibilità di fare il salto di qualità, pagando una nuova vettura ecologica oppure convertendosi all'uso massivo del mezzo pubblico.

Il nuovo comitato contro la Ztl Fascia Verde

"Informare i cittadini sulla nuova delibera del sindaco di Roma Roberto Gualtieri - è lo scopo dichiarato da "Weelcome to Ztl" - che rischia letteralmente di lasciare a piedi i romani che non potranno permettersi una macchina elettrica o ibrida. Con questo obiettivo il nuovo Comitato ha lasciato, questa notte, su un migliaio di macchine parcheggiate nel quartiere di Roma di San Lorenzo altrettante finte multe per dire no a quella che si profila come 'una vera e propria discriminazione verso i poveri'". Il primo cittadino viene accusato di “falso ecologismo“ e si dichiara "solidale e per una vera lotta contro l’inquinamento”. Per i contrari alla Ztl Fascia Verde bisogna "ritirare la delibera, potenziando il trasporto pubblico che dovrebbe essere concepito come un servizio sociale e universale, tendenzialmente gratuito e a carico della fiscalità generale".